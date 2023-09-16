Новосибирцы в сентябре увидят Урожайную Луну

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:11
«29 сентября произойдет полнолуние. В Новосибирске оно придется на 16:57 по местному времени. И это будет первое полнолуние осени», — рассказал сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин корреспонденту Atas.info.
Первое полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию, иначе называют Урожайной Луной (Harvest Moon). В Северном полушарии солнцестояние наступит в сентябре, в Южном полушарии событие произошло 21 марта.
Необычное название связано с тем, что многие народы традиционно заканчивают сельскохозяйственный сезон и собирают урожай именно осенью. Также Луну называют Поющей, Ячменной, Ореховой, Вороньей, Сахарной и даже Девственной. Для жителей Юго-Восточной Азии на дату первого сентябрьского полнолуния часто выпадает праздник середины осени, традиционно отмечаемый с семьей и самыми близкими людьми.
Новосибирцам по каким-то причинам пропустившим сентябрьское полнолуние, не стоит отчаиваться. Во второй раз полная луна взойдет 29 октября (03:24 по времени Новосибирска) и будет зваться Охотничьей (Hunter’s Moon).