Новосибирцы в сентябре увидят Урожайную Луну

Необычное название связано с тем, что многие народы традиционно заканчивают сельскохозяйственный сезон и собирают урожай именно осенью. Также Луну называют Поющей, Ячменной, Ореховой, Вороньей, Сахарной и даже Девственной. Для жителей Юго-Восточной Азии на дату первого сентябрьского полнолуния часто выпадает праздник середины осени, традиционно отмечаемый с семьей и самыми близкими людьми.