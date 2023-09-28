Суперлуние увидят новосибирцы 30 сентября — что это такое

Кроме того, в ближайшее время жители Новосибирска смогут наблюдать другое интересное явление — падение метеоров. В ночь на 9 октября на небе появятся звездопад Дракониды, а в ночь на 22 октября — Ориониды. В эти ночи будут падать до 20 звезд в час, что даст возможность загадывать множество желаний. Чтобы наблюдать звездопады в полной мере, нужно лишь надеяться на ясную погоду, которая создаст благоприятные условия для наблюдения.