Суперлуние увидят новосибирцы 30 сентября — что это такое

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
На самом деле, Луна будет находиться на расстоянии 360 тысяч километров от Земли, что создаст эффект огромного размера. Кроме того, ее цвет изменится и может стать желтым или даже оранжевым.
Чтобы наблюдать суперлунное явление, лучше всего отправиться на открытое пространство, подальше от городской суеты. Только там вы сможете различить даже самые маленькие детали на поверхности спутника, такие как кратеры. Астрономы уверены, что это будет потрясающее зрелище.
Кроме того, в ближайшее время жители Новосибирска смогут наблюдать другое интересное явление — падение метеоров. В ночь на 9 октября на небе появятся звездопад Дракониды, а в ночь на 22 октября — Ориониды. В эти ночи будут падать до 20 звезд в час, что даст возможность загадывать множество желаний. Чтобы наблюдать звездопады в полной мере, нужно лишь надеяться на ясную погоду, которая создаст благоприятные условия для наблюдения.