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Суперлуние увидят новосибирцы

Суперлуние увидят новосибирцы 30 сентября — что это такое

28 сентября 2023, 03:14
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Суперлуние увидят новосибирцы

Суперлуние смогут увидеть новосибирцы в небе в ночь с 29 на 30 сентября

Астрономы рассказали о предстоящем событии — суперлунии, которое произойдет в сентябре 2023 года. В ночь с 29 на 30 сентября Луна приблизится к Земле и станет на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Это будет заметно глазу каждого наблюдателя.

На самом деле, Луна будет находиться на расстоянии 360 тысяч километров от Земли, что создаст эффект огромного размера. Кроме того, ее цвет изменится и может стать желтым или даже оранжевым.

Чтобы наблюдать суперлунное явление, лучше всего отправиться на открытое пространство, подальше от городской суеты. Только там вы сможете различить даже самые маленькие детали на поверхности спутника, такие как кратеры. Астрономы уверены, что это будет потрясающее зрелище.

Кроме того, в ближайшее время жители Новосибирска смогут наблюдать другое интересное явление — падение метеоров. В ночь на 9 октября на небе появятся звездопад Дракониды, а в ночь на 22 октября — Ориониды. В эти ночи будут падать до 20 звезд в час, что даст возможность загадывать множество желаний. Чтобы наблюдать звездопады в полной мере, нужно лишь надеяться на ясную погоду, которая создаст благоприятные условия для наблюдения.

Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в ночь на 30 сентября
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#Новосибирск#Земля#Луна#Эмилия Губарева#Астрономы#Суперлуние
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