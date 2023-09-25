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Суперлуние - красивое явление

Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в ночь на 30 сентября

25 сентября 2023, 01:40
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Суперлуние - красивое явление

Жители Новосибирска смогут увидеть суперлуние в ночь на 30 сентября

В ночь с 29 на 30 сентября жители Новосибирска смогут увидеть первое осеннее суперлуние, когда Луна будет находиться на минимальном расстоянии от Земли.

Первое суперлуние осени жители Новосибирска смогут наблюдать в ночь на 30 сентября.

Суперлуние — это момент, когда Луна находится ближе всего к Земле и выглядит больше обычного. В этот день новосибирцы смогут увидеть Луну, приблизившуюся к нашей планете на расстояние 359,9 тысячи километров.

Чтобы лучше видеть суперлуние, рекомендуется выбраться за город, в местах, где нет яркого искусственного света. Напомним, что ранее суперлуние сибиряки наблюдали в начале августа.

Захватывающие фото Суперлуния опубликовали в Новосибирске
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#Новосибирск#Новосибирская область#Луна#Эмилия Губарева#Полнолуние#Суперлуние
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