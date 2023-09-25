Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в ночь на 30 сентября

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
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Первое суперлуние осени жители Новосибирска смогут наблюдать в ночь на 30 сентября.
Суперлуние — это момент, когда Луна находится ближе всего к Земле и выглядит больше обычного. В этот день новосибирцы смогут увидеть Луну, приблизившуюся к нашей планете на расстояние 359,9 тысячи километров.
Чтобы лучше видеть суперлуние, рекомендуется выбраться за город, в местах, где нет яркого искусственного света. Напомним, что ранее суперлуние сибиряки наблюдали в начале августа.