Захватывающие фото Суперлуния опубликовали в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
Фотографии Суперлуния были опубликованы жителями Новосибирска вечером 1 августа. Эти снимки были размещены подписчиками Telegram-канала «Новосибирск с огоньком».
Суперлуние — это астрономическое явление, когда Луна в полнолуние находится наиболее близко к Земле. На фотографиях была запечатлена полная красная луна на ночном небе.
В комментариях постов некоторые сибиряки выразили разочарование, так как не смогли увидеть данное явление.