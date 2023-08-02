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Захватывающие фото Суперлуния опубликовали в Новосибирске

2 августа 2023, 01:23
Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»
Суперлуние было красивым

В Новосибирске заметили и сфотографировали огромную красную Луну

Жители Новосибирска поделились в соцсетях кадрами Суперлуния, которое было видно вечером 1 августа.

Фотографии Суперлуния были опубликованы жителями Новосибирска вечером 1 августа. Эти снимки были размещены подписчиками Telegram-канала «Новосибирск с огоньком».

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

Суперлуние — это астрономическое явление, когда Луна в полнолуние находится наиболее близко к Земле. На фотографиях была запечатлена полная красная луна на ночном небе.

В комментариях постов некоторые сибиряки выразили разочарование, так как не смогли увидеть данное явление.

Фотографиями суперлуния в ночь на 1 августа делятся новосибирцы
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суперлуние#Фотографии#Луна#Земля#Полнолуние#Общество
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