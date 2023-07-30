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Новосибирцы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в августе 2023

30 июля 2023, 10:53
Фото: Midjourney
Поток звезд начнется в августе
В ночь с 12 на 13 августа в Новосибирске можно увидеть пик метеорного потока Персеиды, количество падающих звезд составит до 60 в час.

Жители Новосибирска смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в небе над городом. Этот поток метеоров связан с кометным облаком, через которое Земля проходит ежегодно.

В ночь с 12 на 13 августа количество падающих звезд достигнет до 60 в час. Наблюдать их можно без использования специальных приборов.

Для лучшего наблюдения рекомендуется выехать за город, чтобы избежать бликов от искусственного освещения.

В небе над Новосибирском начнется звездопад: когда наблюдать за падающими метеорами
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город
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