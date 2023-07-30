Новосибирцы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в августе 2023

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Жители Новосибирска смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в небе над городом. Этот поток метеоров связан с кометным облаком, через которое Земля проходит ежегодно.
В ночь с 12 на 13 августа количество падающих звезд достигнет до 60 в час. Наблюдать их можно без использования специальных приборов.
Для лучшего наблюдения рекомендуется выехать за город, чтобы избежать бликов от искусственного освещения.