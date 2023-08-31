«Суперлуние»: неадекватная бердчанка нападала на автомобили

Однако многие не поддержали его. «Заламывать руки, если Вы не представитель правоохранительных органов, незаконно. А вот вызвать этих самых представителей и бригаду скорой -пожалуйста. Снимать в таком случае тоже правильно, если все службы вызваны, так как это будет доказательство, что ее никто не сбивал, из машины не выбрасывал и пальцем не трогал. Мыслите шире», — заявляет сибирячка под ником Катерина Кравц.