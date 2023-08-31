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Published Сегодня, 07:24

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Женщина бросалась под автомобили

«Суперлуние»: неадекватная бердчанка нападала на автомобили

31 августа 2023, 07:24
Фото: ВК / АСТ-54 (скриншот видео)
Женщина бросалась под автомобили
В Новосибирской области зафиксирован еще один случай неадекватного поведения. Бердчанка проявила неожиданную ненависть к проезжающим автомобилям и нападала на них. При этом усмирить ее практически никому не удалось.
«В Бердске неадекватная женщина бросалась под машины, заявляя, что она тут командир», — указано в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Странная женщина несколько раз бросалась под проезжающие автомобили, не обращая внимания на опасность. Усмирить женщину попытался молодой парень с электрошокером, однако это ему не удалось. Находилась ли женщина в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, неизвестно.

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Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие связывают странное поведение бердчанки с суперлунием, либо грядущим наступлением осени. «Это на голубую Луну шиза?», — интересуется Владимир Фролов. «Суперлуние», — вторит ему Евгений Бабушкин. «Хорошо, что я таблетки вовремя принимаю», — шутит Екатерина Юрьева.

Другие заявляют, что сибирячки в последнее время якобы стали вести себя неадекватно.

«Бабы вообще с катушек послетали в эти дни, что ли. Одна лает на дереве другая голая носится, третья Человеком — пауком прикинулась. Надеюсь, что это не вирус», — переживает Анна Матвеева. «Похоже, местный псих-танцор заражает женщин», — высказал мнение новосибирец под ником Честь Имею. «На наркотиках женщины стали сидеть чаще», — продолжает тему сибиряк под ником Саша Обухофф.

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Один новосибирец даже возмутился тем, что женщину никто не попытался остановить. «Стоим, снимаем видео. Подойди, заломай руки и вызови ей „скорую“, убереги людей и водителей от неадеквата!», — злится Алексей Иванов.

Однако многие не поддержали его. «Заламывать руки, если Вы не представитель правоохранительных органов, незаконно. А вот вызвать этих самых представителей и бригаду скорой -пожалуйста. Снимать в таком случае тоже правильно, если все службы вызваны, так как это будет доказательство, что ее никто не сбивал, из машины не выбрасывал и пальцем не трогал. Мыслите шире», — заявляет сибирячка под ником Катерина Кравц.

«Руки ей заломай, положи мордой в асфальт, а потом другой снимет на телефон. А еще синяки и ушибы, сотрясение мозга доктора напишут (если не считать, что может и сама до этого упала) — вот тебе и статья 115 УК РФ. Либо еще вариант: мимо проходящий мужик увидит, как женщину бьют — и тебе даст по морде. Так что ну их на фиг этих алкашей, а женщин таких еще дальше обходить нужно», — соглашается с ней комментатор под псевдонимом Миша Сибирский.
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При этом полицейские уже не смогли обнаружить странную бердчанку.

«30 августа в вечернее время в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении женщины. По прибытии сотрудников полиции женщины на месте не оказалось. Очевидцы были опрошены. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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#Происшествия#Полиция#Соцсети#Бердск#Александр Ляхов#Опьянение
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