Под Новосибирском задержали пенсионера за гимнастику в одних шортах

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В поселке Краснообск под Новосибирском был задержан пенсионер, который занимался гимнастикой в одних шортах. Этот мужчина, известный как дядя Вова Кореец, уже на пенсии и ему 77 лет.
Несмотря на свой почтенный возраст, этот пожилой человек всегда в хорошей физической форме. Он регулярно делает упражнения на улице. Из последних новостей стало известно, что пенсионер стал жертвой притеснений.
Согласно информации портала Сиб.фм, «в последнее время безобидный старик начал подвергаться форменной травле от старух с горящими глазами. В занятиях гимнастикой они видят эротические танцы, а в обливании холодной водой разглядели даже педофилию», — отметил блогер Валерий Котельников.
Во вторник, 29 августа, мужчину доставили в отделение полиции. Важно отметить, что он не представляет никакой угрозы окружающим людям и не совершает никаких противоправных действий.