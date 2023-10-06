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Преподаватель обской ДМШ выиграла премию от Минкульта

Новосибирский преподаватель вокала выиграла премию от Минкульта

6 октября 2023, 12:37
Фото: Официальный сайт детской школы искусств города Оби
Преподаватель обской ДМШ выиграла премию от Минкульта

Новосибирский преподаватель вокала в ДМШ победила в конкурсе Минкультуры РФ

Преподаватель детской школы искусств города Оби Светлана Шушарина выиграла конкурс на присуждение премий лучшим педагогам учреждений ДПО для детей в области музыкального искусства. Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации.
«Шушарина Светлана Владимировна (Новосибирская область) — указано в соответствующем документе, опубликованном на сайте Минкульта.

Конкурс проводится уже второй раз согласно указу президента Владимира Путина. В его рамках присуждается сто премий для преподавателей детских музыкальных школ (500 000 рублей) и по 50 премий педагогам музыкальных училищ и вузов (1 миллион рублей). На конкурс было выдвинуто 565 соискателей, лауреатами стали представители более пятидесяти российских регионов.

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Светлана Шушаринна преподает академический и эстрадный вокал в детской школе искусств города Оби. Является концертмейстером высшей категории и преподавателем вокала первой категории. Кроме того, Светлане Шушариной в свое время было присвоено звание Почетного работника культуры Новосибирской области.

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