Новосибирский преподаватель вокала выиграла премию от Минкульта

Конкурс проводится уже второй раз согласно указу президента Владимира Путина. В его рамках присуждается сто премий для преподавателей детских музыкальных школ (500 000 рублей) и по 50 премий педагогам музыкальных училищ и вузов (1 миллион рублей). На конкурс было выдвинуто 565 соискателей, лауреатами стали представители более пятидесяти российских регионов.