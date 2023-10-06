Новосибирский преподаватель вокала выиграла премию от Минкульта

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
«Шушарина Светлана Владимировна (Новосибирская область) — указано в соответствующем документе, опубликованном на сайте Минкульта.
Конкурс проводится уже второй раз согласно указу президента Владимира Путина. В его рамках присуждается сто премий для преподавателей детских музыкальных школ (500 000 рублей) и по 50 премий педагогам музыкальных училищ и вузов (1 миллион рублей). На конкурс было выдвинуто 565 соискателей, лауреатами стали представители более пятидесяти российских регионов.
Светлана Шушаринна преподает академический и эстрадный вокал в детской школе искусств города Оби. Является концертмейстером высшей категории и преподавателем вокала первой категории. Кроме того, Светлане Шушариной в свое время было присвоено звание Почетного работника культуры Новосибирской области.