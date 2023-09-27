Профессору из Новосибирска дали премию 5 тысяч евро за научные достижения

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Информация о том, что профессор Елена Багрянская из Новосибирска стала лауреатом премии имени Е. К. Завойского была объявлена в Академии наук Республики Татарстан. Церемония награждения прошла 26 сентября в Татарстане.
Помимо звания лауреата, Елена Багрянская также занимает пост завотделом физической органической химии и руководит лабораторией магнитной радиоспектроскопии в Новосибирском институте органической химии Сибирского Отделения РАН.
Она получила эту престижную награду за свои достижения в применении передовых методов ЭПР для исследования молекулярных макросистем, содержащих электронные спины.
Премия имени Завойского вручается каждый год. Лауреату дают диплом, медаль и пятитысячный приз, а его лекция публикуется в международном научном журнале.