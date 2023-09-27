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Профессор получила награду

Профессору из Новосибирска дали премию 5 тысяч евро за научные достижения

27 сентября 2023, 03:02
Фото: Академия наук Республики Татарстан
Профессор получила награду
Профессор Елена Багрянская из Новосибирского института органической химии Сибирского Отделения РАН получила премию имени Е. К. Завойского в размере 5 тысяч евро за свои научные достижения.

Информация о том, что профессор Елена Багрянская из Новосибирска стала лауреатом премии имени Е. К. Завойского была объявлена в Академии наук Республики Татарстан. Церемония награждения прошла 26 сентября в Татарстане.

Помимо звания лауреата, Елена Багрянская также занимает пост завотделом физической органической химии и руководит лабораторией магнитной радиоспектроскопии в Новосибирском институте органической химии Сибирского Отделения РАН.

Она получила эту престижную награду за свои достижения в применении передовых методов ЭПР для исследования молекулярных макросистем, содержащих электронные спины.

Премия имени Завойского вручается каждый год. Лауреату дают диплом, медаль и пятитысячный приз, а его лекция публикуется в международном научном журнале.

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