В Новосибирске профессор кафедры НГМУ получила взятку за экзамен и совершила подлог

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
По делу о коррупции в медицинском университете составлено обвинительное заключение в отношении профессора. Ей предъявляются обвинения в получении взятки и служебном подлоге.
Следствие считает, что 10 июля 2022 года обвиняемая, занимая должность профессора патологической физиологии и клинической патофизиологии, получила взятку через посредника за помощь студентке на экзамене.
Фактически, она не проверила знания студентки, хотя формально была ответственна за эту проверку. Кроме того, она внесла ложные данные о положительном результате проверки в официальный документ — экзаменационную ведомость.
Уголовное дело будет рассмотрено Заельцовским районным судом.