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В Новосибирске профессор кафедры НГМУ получила взятку за экзамен и совершила подлог

17 июля 2023, 06:05
Фото: Midjourney
Преподаватель получила взятку и совершила служебный подлог
В отношении профессора кафедры медуниверситета вынесено обвинительное заключение по факту получения взятки и служебном подлоге после того, как она предположительно получила деньги за помощь студентке на экзамене и подделала документы.

По делу о коррупции в медицинском университете составлено обвинительное заключение в отношении профессора. Ей предъявляются обвинения в получении взятки и служебном подлоге.

Следствие считает, что 10 июля 2022 года обвиняемая, занимая должность профессора патологической физиологии и клинической патофизиологии, получила взятку через посредника за помощь студентке на экзамене.

Фактически, она не проверила знания студентки, хотя формально была ответственна за эту проверку. Кроме того, она внесла ложные данные о положительном результате проверки в официальный документ — экзаменационную ведомость.

Уголовное дело будет рассмотрено Заельцовским районным судом.

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