Новосибирцев ожидают теплые выходные — прогноз синоптиков

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», самым теплым днем будет суббота. 7 октября с температурой +18 градусов. При этом на небе будет мало облаков. Скорость ветра будет не более 1-2 метров в секунду.
Почти таким же теплым будет и воскресенье. Днем воздух прогреется до +17, но уже вечером слегка опустится до +14 градусов. Небо будет облачным с небольшими прояснениями.
Стоит напомнить, что, согласно прогнозу «Западного УГМС» октябрь будет весьма нестабильным и чреват перепадами температур. Уже к концу месяца синоптики обещают снегопад.