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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

«Бабье лето» не спешит покидать Новосибирскую область

Новосибирцев ожидают теплые выходные — прогноз синоптиков

6 октября 2023, 13:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
«Бабье лето» не спешит покидать Новосибирскую область

Новосибирцев ожидают теплые выходные

«Бабье лето» не спешит покидать Новосибирскую область. Грядущие выходные обещают быть весьма теплыми.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», самым теплым днем будет суббота. 7 октября с температурой +18 градусов. При этом на небе будет мало облаков. Скорость ветра будет не более 1-2 метров в секунду.

Почти таким же теплым будет и воскресенье. Днем воздух прогреется до +17, но уже вечером слегка опустится до +14 градусов. Небо будет облачным с небольшими прояснениями.

Стоит напомнить, что, согласно прогнозу «Западного УГМС» октябрь будет весьма нестабильным и чреват перепадами температур. Уже к концу месяца синоптики обещают снегопад.

Новосибирцев ожидают холодные ночи в октябре
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#Новосибирск#Погода#Осень#Синоптики#Александр Ляхов#Прогноз погоды
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