В Новосибирске часть зданий «Вектора» отдадут под медгородок в Кольцово

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
«В рамках программы „Санитарный щит России“ ГНЦ вирусологии „Вектор“ получает возможность завершить строительство долгостроев на своей площадке. К 2027 году он уйдет с улицы АБК и административный городок передадут нам», — заявил в пресс-центре ТАСС глава наукограда Кольцово Николай Красников.
Здания планируется использовать для медицинских нужд. Стоит отметить, что «Вектором» запланирована масштабная реконструккция имеющихся корпусов. В частности, именно к 2027 году будет оборудован виварий для лабораторных животных.
Также в прошлом году был объявлен конкурс на реконструкцию корпуса №6а. Подрядчик должен обустроить фундамент и провести электротехнические и трубопроводные системы. Стоимость работ составляет 954 миллиона рублей.