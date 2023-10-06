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Здания будут использовать для медицинских нужд

В Новосибирске часть зданий «Вектора» отдадут под медгородок в Кольцово

6 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Здания будут использовать для медицинских нужд
В Новосибирске часть зданий государственного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» передадут Кольцово. Сугубо административный комплекс переоборудуют в медицинский городок.
«В рамках программы „Санитарный щит России“ ГНЦ вирусологии „Вектор“ получает возможность завершить строительство долгостроев на своей площадке. К 2027 году он уйдет с улицы АБК и административный городок передадут нам», — заявил в пресс-центре ТАСС глава наукограда Кольцово Николай Красников.

Здания планируется использовать для медицинских нужд. Стоит отметить, что «Вектором» запланирована масштабная реконструккция имеющихся корпусов. В частности, именно к 2027 году будет оборудован виварий для лабораторных животных.

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Также в прошлом году был объявлен конкурс на реконструкцию корпуса №6а. Подрядчик должен обустроить фундамент и провести электротехнические и трубопроводные системы. Стоимость работ составляет 954 миллиона рублей.

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#Медицина#Наука#Новосибирск#Кольцово#Александр Ляхов#Вектор#Наукоград
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