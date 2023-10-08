В Новосибирске построят НИИ для импортозамещения роутеров — инвестируют 1,7 млрд

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Согласно данным документа, здание появится на улице Окружной. Площадь объекта составит более 30 тысяч квадратных метров, высота — 58,15 квадратных метра. Будущий институт предполагается сделать тринадцатиэтажным (в том числе, с подземной автостоянкой на 60 машиномест).
Разрешение на строительство здания выдали 6 октября. Документ действует до 5 сентября 2027 года. Застройщиком является ООО «Предприятие „Элтекс“.
Стоит отметить, что строительство института было запланировано еще в апреле нынешнего года. Тогда министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил ТАСС, что в городе к 2025 году построят институт для создания импортозамещающих технологий в области телекоммуникаций. Объем инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей.