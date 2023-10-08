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В Новосибирске построят НИИ для замещения средств телекоммуникаций

В Новосибирске построят НИИ для импортозамещения роутеров — инвестируют 1,7 млрд

8 октября 2023, 11:08
Фото: 1MI
В Новосибирске построят НИИ для замещения средств телекоммуникаций

В Новосибирске построят НИИ для импортозамещения средств телекоммуникаций

В Новосибирске выдано разрешение на строительство здания научно-исследовательского института. Оно появится в Калининском районе. Документ опубликован на муниципальном портале.

Согласно данным документа, здание появится на улице Окружной. Площадь объекта составит более 30 тысяч квадратных метров, высота — 58,15 квадратных метра. Будущий институт предполагается сделать тринадцатиэтажным (в том числе, с подземной автостоянкой на 60 машиномест).

Разрешение на строительство здания выдали 6 октября. Документ действует до 5 сентября 2027 года. Застройщиком является ООО «Предприятие „Элтекс“.

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Стоит отметить, что строительство института было запланировано еще в апреле нынешнего года. Тогда министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил ТАСС, что в городе к 2025 году построят институт для создания импортозамещающих технологий в области телекоммуникаций. Объем инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей.

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#Наука#Новосибирск#Строительство#Мэрия Новосибирска#НИИ#Александр Ляхов#Исследования
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