В Новосибирске построят НИИ для импортозамещения роутеров — инвестируют 1,7 млрд

Стоит отметить, что строительство института было запланировано еще в апреле нынешнего года. Тогда министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил ТАСС, что в городе к 2025 году построят институт для создания импортозамещающих технологий в области телекоммуникаций. Объем инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей.