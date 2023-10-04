Сроки строительства школы в Репьево под Новосибирском сорваны — кто за это ответит

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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В ходе проверки прокуратуры было установлено, что подрядная организация не успела выполнить работы в соответствии с установленным графиком. В частности, работы по устройству кровли, крылец, систем отопления и вентиляции, установке окон, а также монтажу лифта и индивидуального теплового пункта остались незавершенными.
Прокурор принял меры, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение сроков сдачи образовательного объекта в эксплуатацию. Он направил представления подрядчику и руководителю управления капитального строительства с требованием устранить допущенные нарушения.
Прокуратура района продолжит контролировать завершение строительства школы в Репьево, которая возводится по госпрограмме.