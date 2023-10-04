Сроки строительства школы в Репьево под Новосибирском сорваны — кто за это ответит

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что подрядная организация не успела выполнить работы в соответствии с установленным графиком. В частности, работы по устройству кровли, крылец, систем отопления и вентиляции, установке окон, а также монтажу лифта и индивидуального теплового пункта остались незавершенными.