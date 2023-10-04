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Школа еще недостроена

Сроки строительства школы в Репьево под Новосибирском сорваны — кто за это ответит

4 октября 2023, 01:14
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Школа еще недостроена

В Новосибирской области сорвали сроки строительства школы в Репьево

Прокуратура выявила нарушение сроков строительства школы в селе Репьево Тогучинского района и направила представления подрядчику и руководителю ГКУ НСО «Управление капитального строительства» с требованием устранить допущенные нарушения.

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что подрядная организация не успела выполнить работы в соответствии с установленным графиком. В частности, работы по устройству кровли, крылец, систем отопления и вентиляции, установке окон, а также монтажу лифта и индивидуального теплового пункта остались незавершенными.

Прокурор принял меры, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение сроков сдачи образовательного объекта в эксплуатацию. Он направил представления подрядчику и руководителю управления капитального строительства с требованием устранить допущенные нарушения.

Прокуратура района продолжит контролировать завершение строительства школы в Репьево, которая возводится по госпрограмме.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Строительство#Прокуратура#Проверка#Эмилия Губарева#Подрядчик#Тогучин#Репьево
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