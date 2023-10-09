Льготные рецепты можно получить в дежурных поликлиниках: правда или фейк?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Жители регионов Сибири, в частности, Томской области, получают в мессенджерах сообщения якобы от имени регионального департамента здравоохранения, в которых описан новый порядок выдачи рецептов на льготные лекарства. В тексте говорится, что рецепт можно получить в дежурном медучреждении, предъявив полис ОМС. При этом неважно, в каком регионе выдан полис страхования.
Эту информацию опровергает департамент здравоохранения в официальном телеграм-канале «Область здоровья».
«Это сообщение является фейком. Рецепты на льготные лекарственные препараты выдаются лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления», — подчеркивают в департаменте здравоохранения Томской области.
Аналогичная схема выписки рецептов на приобретение льготных лекарств действует и в других регионах.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.