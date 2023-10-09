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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Схема выдачи рецептов на льготные препараты не менялась

Льготные рецепты можно получить в дежурных поликлиниках: правда или фейк?

9 октября 2023, 11:20
Фото: 1MI
Схема выдачи рецептов на льготные препараты не менялась

Как получить рецепт на льготные лекарства в Новосибирске

Сибиряки стали получать в мессенджерах сообщения о том, что рецепты на льготные лекарства можно получить в дежурных медучреждениях. Так ли это на самом деле?

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Жители регионов Сибири, в частности, Томской области, получают в мессенджерах сообщения якобы от имени регионального департамента здравоохранения, в которых описан новый порядок выдачи рецептов на льготные лекарства. В тексте говорится, что рецепт можно получить в дежурном медучреждении, предъявив полис ОМС. При этом неважно, в каком регионе выдан полис страхования.

Эту информацию опровергает департамент здравоохранения в официальном телеграм-канале «Область здоровья».

Дежурные больницы льготных рецептов выписывать не могутДежурные больницы льготных рецептов выписывать не могут
Дежурные больницы льготных рецептов выписывать не могут
Фото: t.me/Oblast_zdorovya

«Это сообщение является фейком. Рецепты на льготные лекарственные препараты выдаются лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления», — подчеркивают в департаменте здравоохранения Томской области.

Аналогичная схема выписки рецептов на приобретение льготных лекарств действует и в других регионах.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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