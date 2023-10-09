Новосибирская область укрепляет систему медико-психологической помощи жителям региона

Андрей Травников отметил: «Для того, чтобы нашим землякам не пришлось пользоваться услугами мощной системы психиатрической помощи, очень важно своевременно проводить диагностирование, вести консультации и обеспечивать профилактику со стороны психологов и психотерапевтов. Особенно это важно сегодня в отношении такого специфического явления, как посттравматический синдром. Просьба ко всем профильным специалистам, органам власти в муниципалитетах — принять информацию к сведению и использовать её в работе. Если наши коллеги на местах почувствуют нехватку в специалистах-психологах и психотерапевтах, мы можем эту задачу решить путём дополнительного обучения действующих специалистов в районах и городах», — подчеркнул Губернатор.