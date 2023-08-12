Количество инфарктов миокарда выросло в Новосибирске: врачи бьют тревогу

В прошлом году медицинские учреждения в столице Сибири приняли около 10 тысяч пациентов с подозрением на инфаркт, и в двух тысячах случаев это подтвердилось. Основную группу лиц, находящихся в зоне риска, составляют мужчины в возрасте от 40 до 60 лет.