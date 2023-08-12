Количество инфарктов миокарда выросло в Новосибирске: врачи бьют тревогу

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В прошлом году медицинские учреждения в столице Сибири приняли около 10 тысяч пациентов с подозрением на инфаркт, и в двух тысячах случаев это подтвердилось. Основную группу лиц, находящихся в зоне риска, составляют мужчины в возрасте от 40 до 60 лет.
Характерные симптомы данного заболевания включают головокружение, холодный пот, ощущение недостатка воздуха, потерю сознания, учащенное сердцебиение, боли в области желудка или тошноту, а также дискомфорт в груди.
К сожалению, большинство людей легкомысленно относятся к этим симптомам, принимают «Валидол» или «Экстракт Валерианы» и продолжают жить в том же темпе дальше, насколько позволяет организм, пока не случится кризис. Но эти средства не помогают при инфаркте.
Как отмечает кандидат медицинских наук Яков Новоселов, пишет 1nsk.ru, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных проблем не только в данном регионе, но и на всей территории страны в целом.
Влиять на это могут стресс, неправильное питание и сидячий образ жизни. Особое беспокойство вызывает «омолаживание» данного заболевания. Сейчас все чаще инфаркты происходят у мужчин в возрасте от 33 до 38 лет.
27% инфарктов в Новосибирской области приходится на молодых людей.