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Автомобили скорой помощи.

Количество инфарктов миокарда выросло в Новосибирске: врачи бьют тревогу

12 августа 2023, 04:01
Фото: 1MI
Автомобили скорой помощи.

5-6 инфарктов в день фиксируют врачи скорой: как заподозрить проблемы с сердцем

В Новосибирске врачи скорой помощи стали чаще фиксировать случаи инфарктов миокарда — в день у новосибирцев они диагностируют 5-6 инфарктов, по данным РБК-Новосибирск.

В прошлом году медицинские учреждения в столице Сибири приняли около 10 тысяч пациентов с подозрением на инфаркт, и в двух тысячах случаев это подтвердилось. Основную группу лиц, находящихся в зоне риска, составляют мужчины в возрасте от 40 до 60 лет.

Характерные симптомы данного заболевания включают головокружение, холодный пот, ощущение недостатка воздуха, потерю сознания, учащенное сердцебиение, боли в области желудка или тошноту, а также дискомфорт в груди.

К сожалению, большинство людей легкомысленно относятся к этим симптомам, принимают «Валидол» или «Экстракт Валерианы» и продолжают жить в том же темпе дальше, насколько позволяет организм, пока не случится кризис. Но эти средства не помогают при инфаркте.

Как отмечает кандидат медицинских наук Яков Новоселов, пишет 1nsk.ru, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных проблем не только в данном регионе, но и на всей территории страны в целом.

Влиять на это могут стресс, неправильное питание и сидячий образ жизни. Особое беспокойство вызывает «омолаживание» данного заболевания. Сейчас все чаще инфаркты происходят у мужчин в возрасте от 33 до 38 лет.

В Новосибирской области инфаркт случается у 27% молодых людей
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27% инфарктов в Новосибирской области приходится на молодых людей.

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#Ольга Храмушкина#Скорая помощь#Инфаркт#Здоровье#Минздрав#Новосибирск#Новосибирская область
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