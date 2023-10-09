49 новых школьных автобусов поступило в образовательные организации региона

Как прокомментировал врио заместителя Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, школьные автобусы получили 24 муниципальных района Новосибирской области, все они будут направлены в школы для перевозки детей к местам обучения. «Правительством региона уделяется особое внимание обеспечению безопасности подвоза детей в школы, ведется планомерная работа по замене школьного автобусного парка, в настоящее время на школьных маршрутах не эксплуатируется транспорт старше 10 лет, — подчеркнул Сергей Нелюбов. — За последние 5 лет (с 2018 по 2022 год) в районы области поставлено 415 школьных автобуса».