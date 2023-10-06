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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Главные новости Новосибирска

Вооруженный конфликт школьниц и санкции Запада: главное за уходящую неделю

6 октября 2023, 12:11
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Главные новости Новосибирска
Рабочая неделя 2–6 октября подходит к концу. Atas.Info публикует самые громкие события этих дней.

Мэрия снова срывает сроки

В Новосибирске не успевают сдать несколько парков. Так, уже перенесли благоустройства парка в пойме реки Каменка. Его должны были сдать в этом году, однако во время работ сменился субподрядчик, из-за чего процесс забуксовал. Также не завершается скандал вокруг Первомайского сквера. Мэр Анатолий Локоть обещал открыть зеленую зону для посещения в конце сентября. В итоге ее открыли, но она оказалась опасной из-за идущего строительства. Сквер снова закрыли. Остается вопрос — успеют ли его сдать к 15 октября?

В Новосибирске забуксовало строительство парка в пойме реки Каменка
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Проход по Первомайскому скверу закрыли сразу после открытия
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Назван район с самым большим числом мигрантов

За восемь месяцев 2023 года в Новосибирской области зарегистрировали более 177 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 4 тысячи больше, чем за тот же период в прошлом году. Как думаете, какой район удостоился чести быть самым переполненным мигрантами?

Стали известны районы Новосибирска, где живет больше всего мигрантов
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Новосибирск снова задыхается

С наступлением холодов в городе традиционно становится нечем дышать. В Новосибирске, как всегда, ввели режим черного неба. Пока что его продлили до конца недели. Хотя есть вероятность, что это повторится и на следующей.

Грязный воздух: режим «черного неба» введен в Новосибирске до конца недели
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Две жительницы Новосибирска поборются за титул «Мисс Россия»

В финал конкурса вышли Милена Кислова и Юлия Колмакова. Ранее участницы представили свои национальные костюмы перед жюри. Милена Кислова обрела образ Жар-птицы, а Юлия Колмакова выбрала костюм Царевны Лебедь. Сейчас проходит голосование за лучшее преображение, результаты которого будут объявлены в воскресенье.

Две девушки из Новосибирска стали финалистками конкурса «Мисс Россия 2023»
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Блогеры опять критикуют

Ютубер Алексей Куклев опубликовал на своем канале видеоролик о Новосибирске. Он прогулялся по ключевым локациям города и высказал свое мнение о «столице» Сибири. Автор отметил, что в Новосибирске есть интересные места, но их не так много, как должно быть в третьем городе страны.

Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск
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14-летняя школьница напала с ножом на сверстницу

Девочки находились на площадке возле дома, но потом ушли в лес. Именно там одна из них якобы начала наносить однокласснице удары канцелярским ножом, целясь в лицо. Позже отцу пострадавшей позвонили из МЧС и сказали, что та заблудилась в лесу. Ее нашли истекавшею кровью и обессиленной. Спасая свою жизнь, школьница смогла набрать 112, поэтому ее быстро нашли.

Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
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Остановка работы паркоматов

Терминалы для оплаты парковки прекратили свою работу. Всему виной санкции Франции, чьего производство и были эти автоматы. Оплатить парковку теперь можно, как в нулевые, отправив СМС на короткий номер.

Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций
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Маргарита Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью

Мэр Анатолий Локоть прокомментировал уже прокомментировал шокирующее заявление. Мэр отметил, что нужно относиться с ответственностью к проблеме наземных термоядерных испытаний, однако публично осуждать журналистку не стал.

Мэр Новосибирска прокомментировал высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
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Сергей Шойгу посетил Новосибирск

Министр обороны проинспектировал работу Новосибирского приборостроительного завода и авиационного завода имени Чкалова.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Новосибирск
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Мужчины за 40 и беременные девочки

Педагог из Новосибирска ко Дню учителя рассказал, что такое вечерние школы в наше время, кто в них учится и с какими проблемами сталкиваются ученики и преподаватели.

Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
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