Вооруженный конфликт школьниц и санкции Запада: главное за уходящую неделю

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
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Updated Сегодня, 12:44
В Новосибирске не успевают сдать несколько парков. Так, уже перенесли благоустройства парка в пойме реки Каменка. Его должны были сдать в этом году, однако во время работ сменился субподрядчик, из-за чего процесс забуксовал. Также не завершается скандал вокруг Первомайского сквера. Мэр Анатолий Локоть обещал открыть зеленую зону для посещения в конце сентября. В итоге ее открыли, но она оказалась опасной из-за идущего строительства. Сквер снова закрыли. Остается вопрос — успеют ли его сдать к 15 октября?
За восемь месяцев 2023 года в Новосибирской области зарегистрировали более 177 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 4 тысячи больше, чем за тот же период в прошлом году. Как думаете, какой район удостоился чести быть самым переполненным мигрантами?
С наступлением холодов в городе традиционно становится нечем дышать. В Новосибирске, как всегда, ввели режим черного неба. Пока что его продлили до конца недели. Хотя есть вероятность, что это повторится и на следующей.
В финал конкурса вышли Милена Кислова и Юлия Колмакова. Ранее участницы представили свои национальные костюмы перед жюри. Милена Кислова обрела образ Жар-птицы, а Юлия Колмакова выбрала костюм Царевны Лебедь. Сейчас проходит голосование за лучшее преображение, результаты которого будут объявлены в воскресенье.
Ютубер Алексей Куклев опубликовал на своем канале видеоролик о Новосибирске. Он прогулялся по ключевым локациям города и высказал свое мнение о «столице» Сибири. Автор отметил, что в Новосибирске есть интересные места, но их не так много, как должно быть в третьем городе страны.
Девочки находились на площадке возле дома, но потом ушли в лес. Именно там одна из них якобы начала наносить однокласснице удары канцелярским ножом, целясь в лицо. Позже отцу пострадавшей позвонили из МЧС и сказали, что та заблудилась в лесу. Ее нашли истекавшею кровью и обессиленной. Спасая свою жизнь, школьница смогла набрать 112, поэтому ее быстро нашли.
Терминалы для оплаты парковки прекратили свою работу. Всему виной санкции Франции, чьего производство и были эти автоматы. Оплатить парковку теперь можно, как в нулевые, отправив СМС на короткий номер.
Мэр Анатолий Локоть прокомментировал уже прокомментировал шокирующее заявление. Мэр отметил, что нужно относиться с ответственностью к проблеме наземных термоядерных испытаний, однако публично осуждать журналистку не стал.
Министр обороны проинспектировал работу Новосибирского приборостроительного завода и авиационного завода имени Чкалова.
Педагог из Новосибирска ко Дню учителя рассказал, что такое вечерние школы в наше время, кто в них учится и с какими проблемами сталкиваются ученики и преподаватели.