Вооруженный конфликт школьниц и санкции Запада: главное за уходящую неделю

В Новосибирске не успевают сдать несколько парков. Так, уже перенесли благоустройства парка в пойме реки Каменка. Его должны были сдать в этом году, однако во время работ сменился субподрядчик, из-за чего процесс забуксовал. Также не завершается скандал вокруг Первомайского сквера. Мэр Анатолий Локоть обещал открыть зеленую зону для посещения в конце сентября. В итоге ее открыли, но она оказалась опасной из-за идущего строительства. Сквер снова закрыли. Остается вопрос — успеют ли его сдать к 15 октября?