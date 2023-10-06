Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском

В итоге, старшая подросток напала на свою жертву, ухватила ее за волосы и порезала ей руки, которыми она пыталась защититься. Она также нанесла ей раны в шею и лицо, и даже пыталась отрезать язык, пишет телеграм-канал Mash Siberia. Пока жертва истекала кровью, 14-летняя школьница рассказала, что план нападения зародился у нее два года назад, но она решила дождаться своего 14-летия. Причиной такого поступка стала зависть: одна была красивее другой.