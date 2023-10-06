Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском

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Пострадавшая девочка-подросток рассказала, что они не были близкими друзьями с нападавшей, а просто знакомыми из школы. В тот день они встретились у магазина и решили прогуляться в лес. Подросток-агрессор всё это время скрывала нож в перчатке: между ними возникло напряжение, так как девочка знала о лезвии у знакомой и опасалась нападения сзади.
В итоге, старшая подросток напала на свою жертву, ухватила ее за волосы и порезала ей руки, которыми она пыталась защититься. Она также нанесла ей раны в шею и лицо, и даже пыталась отрезать язык, пишет телеграм-канал Mash Siberia. Пока жертва истекала кровью, 14-летняя школьница рассказала, что план нападения зародился у нее два года назад, но она решила дождаться своего 14-летия. Причиной такого поступка стала зависть: одна была красивее другой.
После разговора с жертвой, девочка ушла и прикрыла 13-летнюю подругу одеждой. Тем не менее, пострадавшей хватило сил позвонить в службу экстренной помощи и попросить о помощи.
Напомним, это инцидент в Кудряшовском лесу потряс Новосибирскую область. Сейчас ведется расследование по этому делу и планируется отправить 14-летнюю подростка, совершившую этот жестокий акт агрессии, на психиатрическую экспертизу. Вместе с тем, отец девочки утверждает, что его дочь не виновата в произошедшем.