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Девочка напала на подругу

Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском

6 октября 2023, 02:46
Фото: 1MI
Девочка напала на подругу

Изрезавшая подругу девочка под Новосибирском 2 года готовила план нападения

13-летняя девочка из Новосибирской области рассказала, что её подруга готовила план нападения на неё в течение двух лет: пострадавшую изрезали канцелярским ножом.

Пострадавшая девочка-подросток рассказала, что они не были близкими друзьями с нападавшей, а просто знакомыми из школы. В тот день они встретились у магазина и решили прогуляться в лес. Подросток-агрессор всё это время скрывала нож в перчатке: между ними возникло напряжение, так как девочка знала о лезвии у знакомой и опасалась нападения сзади.

В итоге, старшая подросток напала на свою жертву, ухватила ее за волосы и порезала ей руки, которыми она пыталась защититься. Она также нанесла ей раны в шею и лицо, и даже пыталась отрезать язык, пишет телеграм-канал Mash Siberia. Пока жертва истекала кровью, 14-летняя школьница рассказала, что план нападения зародился у нее два года назад, но она решила дождаться своего 14-летия. Причиной такого поступка стала зависть: одна была красивее другой.

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После разговора с жертвой, девочка ушла и прикрыла 13-летнюю подругу одеждой. Тем не менее, пострадавшей хватило сил позвонить в службу экстренной помощи и попросить о помощи.

Напомним, это инцидент в Кудряшовском лесу потряс Новосибирскую область. Сейчас ведется расследование по этому делу и планируется отправить 14-летнюю подростка, совершившую этот жестокий акт агрессии, на психиатрическую экспертизу. Вместе с тем, отец девочки утверждает, что его дочь не виновата в произошедшем.

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#Новосибирск#Лес#Уголовное дело#Нападение#Нож#Эмилия Губарева
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