Новосибирцам рассказали, как спасти любимые растения в преддверии зимы

Новосибирцам предрекают весьма холодный декабрь. При этом заморозки могут начаться уже в конце октября. В этих условиях крайне важно спасти растения. Советами с Atas.info поделилась агроном Людмила Шубина.

«Нужно выкопать ямку и посадить дома в землю несколько корешков сельдерея или петрушки. И потом спокойно срезать вкусные листики. Это один из самых целесообразных способов продлить жизнь растений на зиму», — рассказала Людмила Шубина корреспонденту Atas.info. Также новосибирцам стоит занести домой и поставить на подоконник, обрезав листочки, герань, эпистому и комнатные розы. Чтобы цветы не увяли, их нужно поливать. Как новосибирским дачникам спасти растения перед зимой? Рассказал эксперт Узнать подробнее Читайте также: Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск