Новосибирцам рассказали, как спасти любимые растения в преддверии зимы

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
«Нужно выкопать ямку и посадить дома в землю несколько корешков сельдерея или петрушки. И потом спокойно срезать вкусные листики. Это один из самых целесообразных способов продлить жизнь растений на зиму», — рассказала Людмила Шубина корреспонденту Atas.info.
Также новосибирцам стоит занести домой и поставить на подоконник, обрезав листочки, герань, эпистому и комнатные розы. Чтобы цветы не увяли, их нужно поливать.