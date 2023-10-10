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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Герань нужно занести в дом

Новосибирцам рассказали, как спасти любимые растения в преддверии зимы

10 октября 2023, 08:12
Фото: wikipedia.org
Герань нужно занести в дом
Новосибирцам предрекают весьма холодный декабрь. При этом заморозки могут начаться уже в конце октября. В этих условиях крайне важно спасти растения. Советами с Atas.info поделилась агроном Людмила Шубина.
«Нужно выкопать ямку и посадить дома в землю несколько корешков сельдерея или петрушки. И потом спокойно срезать вкусные листики. Это один из самых целесообразных способов продлить жизнь растений на зиму», — рассказала Людмила Шубина корреспонденту Atas.info.

Также новосибирцам стоит занести домой и поставить на подоконник, обрезав листочки, герань, эпистому и комнатные розы. Чтобы цветы не увяли, их нужно поливать.

Как новосибирским дачникам спасти растения перед зимой? Рассказал эксперт
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#Новосибирск#Дачники#Растения#Дача#Цветы#Александр Ляхов
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