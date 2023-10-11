atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Палестинское движение ХАМАС просят признать террористическим из-за атак на Израиль

Российский правозащитник Иван Мельников попросил признать движение ХАМАС террористами

11 октября 2023, 11:48
Фото: ВК / Галина Гозман
Палестинское движение ХАМАС просят признать террористическим из-за атак на Израиль
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Соответствующее обращение направлено в Генеральную прокуратуру на имя главы Игоря Краснова.

По словам правозащитника, представители движения убили на территории Израиля свыше 900 мирных жителей. Также они активно берут в заложники людей — в том числе, несовершеннолетних — и не желают их выдавать.

«На основании распространенных в СМИ видеодоказательств убийств мирных граждан, насилия и издевательств над ними представителей ХАМАС […] прошу Вас провести проверку и принять необходимые меры для скорейшего признания террористической организацией», — цитируется обращение российского правозащитника в Telegram-канале Mash.
Террористы ХАМАС нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Узнать подробнее

Иван Мельников также попросил главу Генеральной прокуратуры РФ подготовить иск в Верховный суд. На данный момент официальной реакции из надзорного ведомства не последовало.

С 7 октября Израиль подвергается ракетным обстрелам со стороны Палестины. Сообщается о гибели 1,3 тысячи человек, множество людей захвачено в заложники. В ответ на это власти страны заявили о начале войны и фактически блокировали сектор Газа, подвергнув его ответным атакам. При этом обе стороны конфликта активно обвиняют друг друга в геноциде населения и неправомерных действиях.

Владимир Путин заявил о важности создания суверенного палестинского государства
Узнать подробнее

Российские власти уже фактически обозначили свою позицию по данному вопросу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна держать равную дистанцию в столкновении Палестины и Израиля, а судьба граждан страны является приоритетной, поскольку они присутствуют на обеих враждующих территориях.

«Мы попали в постапокалипсис»: рассказы выходцев из России о войне в Израиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле
#Обращение#Россия#Война#Терроризм#Генпрокуратура#Правозащитник#Александр Ляхов#Израиль#ХАМАС#Ракетные удары по всей стране: война в Израиле 2023#Террористы
Подпишитесь
Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
Сегодня, 04:03
Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?
Вчера, 09:29
«Ужас какой»: в Бердске автомобиль с водителем разорвало на части в ДТП — ВИДЕО
Сегодня, 01:23
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Вчера, 03:13
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Вчера, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Вчера, 01:43