Российский правозащитник Иван Мельников попросил признать движение ХАМАС террористами

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По словам правозащитника, представители движения убили на территории Израиля свыше 900 мирных жителей. Также они активно берут в заложники людей — в том числе, несовершеннолетних — и не желают их выдавать.
«На основании распространенных в СМИ видеодоказательств убийств мирных граждан, насилия и издевательств над ними представителей ХАМАС […] прошу Вас провести проверку и принять необходимые меры для скорейшего признания террористической организацией», — цитируется обращение российского правозащитника в Telegram-канале Mash.
Иван Мельников также попросил главу Генеральной прокуратуры РФ подготовить иск в Верховный суд. На данный момент официальной реакции из надзорного ведомства не последовало.
С 7 октября Израиль подвергается ракетным обстрелам со стороны Палестины. Сообщается о гибели 1,3 тысячи человек, множество людей захвачено в заложники. В ответ на это власти страны заявили о начале войны и фактически блокировали сектор Газа, подвергнув его ответным атакам. При этом обе стороны конфликта активно обвиняют друг друга в геноциде населения и неправомерных действиях.
Российские власти уже фактически обозначили свою позицию по данному вопросу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна держать равную дистанцию в столкновении Палестины и Израиля, а судьба граждан страны является приоритетной, поскольку они присутствуют на обеих враждующих территориях.