Российский правозащитник Иван Мельников попросил признать движение ХАМАС террористами

С 7 октября Израиль подвергается ракетным обстрелам со стороны Палестины. Сообщается о гибели 1,3 тысячи человек, множество людей захвачено в заложники. В ответ на это власти страны заявили о начале войны и фактически блокировали сектор Газа, подвергнув его ответным атакам. При этом обе стороны конфликта активно обвиняют друг друга в геноциде населения и неправомерных действиях.