atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:20

Published Сегодня, 20:20

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Раскрыт еще один биологический секрет старения

Раскрыт еще один биологический секрет старения

12 октября 2023, 20:20
Фото: 1MI
Ученые из университета Глазго приоткрыли некоторые биологические тайны процесса старения, которые могут помочь, в том числе более эффективному лечению онкологических заболеваний. Результаты их исследования публикует журнал Nature.

Исследователи выясняли, почему стареющие и поврежденные клетки вызывают воспаление в организме и как можно остановить этот процесс, чтобы способствовать «здоровому старению» и даже улучшить методы лечения таких заболеваний, как рак.

С возрастом наши клетки продуцируют воспалительные белки, что ускоряет старение. Лечение онкологии также вызывает воспалительный процесс, повреждая клетки, и это может помешать выздоровлению пациентов.

Команда учёных под руководством профессора Стивена Тейта выявила ключевую воспалительную роль энергопроизводящих органелл наших клеток — митохондрий. Оказалось, что в старых клетках или после лечения рака митохондрии становятся негерметичными, высвобождая ДНК, которая способствует воспалению и, как следствие, старению.

Если предотвратить утечку митохондрий, то это поможет заблокировать воспаление и улучшит здоровье во время старения, а также реакцию на лечение рака, предположили исследователи.

Новосибирский врач Лайвин заявил о быстром старении организма из-за коронавируса
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученые назвали день недели, когда чаще всего умирают людиУченые из Новосибирска и Китая создали нанокапсулы для лечения ракаГены первого полового партнера женщины не влияют на детей от мужа: ученые опровергли
#Наука#Исследование#Старение#Биология#Воспаление#Лечение рака
Подпишитесь
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
Сегодня, 03:48
«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска
Сегодня, 02:52
Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?
10 октября, 09:29
Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
Вчера, 04:03
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
10 октября, 03:13
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
10 октября, 01:43