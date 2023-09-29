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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 07:15

Люди чаще умирают водно время

Ученые назвали день недели, когда чаще всего умирают люди

29 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Люди чаще умирают водно время
Большинство людей склонны умирать в утренние часы, особенно по субботам, причем чаще всего от несчастных случаев, а также от сердечных приступов и гриппа и пневмонии, выяснили ученые.

Биологические часы играют значительную роль в нашей жизни. Они определяют, когда мы бодры и энергичны, а также когда наши органы функционируют наиболее эффективно. Недавнее исследование Гарвардской медицинской школы показало, что большинство людей склонны умирать примерно в одно и то же время.

Опираясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США за период с 1999 по 2014 год, исследователи обнаружили, что наибольшее количество смертей приходится на субботу, особенно из-за несчастных случаев, таких как автокатастрофы.

Кроме того, анализ данных показал, что сердечные приступы наиболее вероятны в понедельник, а вторник занимает второе место. По вторникам также регистрируется наибольшее количество смертей от гриппа и пневмонии, сообщают «Новые известия».

Также стоит отметить, что зимой количество смертей выше, особенно в декабре и январе. Это связано с различными причинами, включая плохую погоду и увеличение заболеваемости.

Таким образом, биологические часы оказывают влияние на время, когда люди склонны умирать. И хотя эти данные не дают точного ответа на вопрос, почему это происходит, они помогают нам лучше понять ритмы и закономерности нашего организма.

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