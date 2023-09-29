Ученые назвали день недели, когда чаще всего умирают люди

Биологические часы играют значительную роль в нашей жизни. Они определяют, когда мы бодры и энергичны, а также когда наши органы функционируют наиболее эффективно. Недавнее исследование Гарвардской медицинской школы показало, что большинство людей склонны умирать примерно в одно и то же время.