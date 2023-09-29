Ученые назвали день недели, когда чаще всего умирают люди

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Биологические часы играют значительную роль в нашей жизни. Они определяют, когда мы бодры и энергичны, а также когда наши органы функционируют наиболее эффективно. Недавнее исследование Гарвардской медицинской школы показало, что большинство людей склонны умирать примерно в одно и то же время.
Опираясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США за период с 1999 по 2014 год, исследователи обнаружили, что наибольшее количество смертей приходится на субботу, особенно из-за несчастных случаев, таких как автокатастрофы.
Кроме того, анализ данных показал, что сердечные приступы наиболее вероятны в понедельник, а вторник занимает второе место. По вторникам также регистрируется наибольшее количество смертей от гриппа и пневмонии, сообщают «Новые известия».
Также стоит отметить, что зимой количество смертей выше, особенно в декабре и январе. Это связано с различными причинами, включая плохую погоду и увеличение заболеваемости.
Таким образом, биологические часы оказывают влияние на время, когда люди склонны умирать. И хотя эти данные не дают точного ответа на вопрос, почему это происходит, они помогают нам лучше понять ритмы и закономерности нашего организма.