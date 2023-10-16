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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Новосибирский зоопарк изменит режим работы

Новосибирский зоопарк меняет график работы

16 октября 2023, 12:46
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк изменит режим работы
В работе Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило произойдут изменения. Они начнут действовать уже с нынешнего понедельника.

На изменение режима работы оказала влияние продолжительность светового дня. Поскольку сумерки над Новосибирском сгустятся раньше, в зоопарке хотят позаботиться о безопасности посетителей.

«С 16 октября изменяется время работы зоопарка с 09:00 до 19:00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — сообщается в официальном паблике Новосибирского парка имени Р. А. Шило в социальной сети «ВКонтакте».

При этом стоимость билетов пока меняться не будет. Взрослые могут посетить зоопарк за 500 рублей, льготная цена составит 200 рублей.

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#Новосибирск#Отдых#Новосибирский зоопарк#График работы#Александр Ляхов
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