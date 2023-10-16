Новосибирский зоопарк меняет график работы

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На изменение режима работы оказала влияние продолжительность светового дня. Поскольку сумерки над Новосибирском сгустятся раньше, в зоопарке хотят позаботиться о безопасности посетителей.
«С 16 октября изменяется время работы зоопарка с 09:00 до 19:00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — сообщается в официальном паблике Новосибирского парка имени Р. А. Шило в социальной сети «ВКонтакте».
При этом стоимость билетов пока меняться не будет. Взрослые могут посетить зоопарк за 500 рублей, льготная цена составит 200 рублей.