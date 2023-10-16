atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Скидки на билеты в зоопарк могут получить новосибирцы

Новосибирцы могут получить скидки и кэшбэк за поход в зоопарк с «Картой жителя»

16 октября 2023, 03:30
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Скидки на билеты в зоопарк могут получить новосибирцы
Обладатели «Карты жителя Новосибирской области» могут получить кэшбэк и скидки за покупку билетов в Новосибирский зоопарк, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве 16 октября 2023.

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, размер кэшбэка будет составлять 5%, если посетители купят билеты в зоопарк имени Р. А. Шило по карте жителя региона.

Напомним, что губернатор Андрей Травников заключил соглашение о сотрудничестве с оператором платежной системы «Мир» на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках этого соглашения была создана программа лояльности для обладателей «Карты жителя». Один из первых участников этой программы — Новосибирский зоопарк. Пользователи сервиса могут получать выгоду от посещения зоопарка до 22 декабря.

Для справки: карта жителя Новосибирской области — это универсальная пластиковая карта, которая основана на платежной системе «Мир». На этой карте есть информация о владельце, как визуальная, так и электронная. Она является носителем информации, которая относится к Новосибирской области и идентифицирует ее держателя.

Сергей Цукарь уточнил, что министерство ведет переговоры для подключения новых партнеров с рядом спортивных организаций — ЛДС, волейбольный центр, также аквапарком и различными торговыми центрами. Партнеры уже активно начали включаться, а до конца года планируется подключить минимум пять крупных учреждений.

Новосибирцы смогут вернуть деньги за поход в зоопарк благодаря «Карте жителя»
Узнать подробнее
Читайте также:
Директора Новосибирского зоопарка заметили с часами Леонардо ди Каприо10 фото самых милых обитателей Новосибирского зоопарка от Александра Симушкина
#Новосибирск#Зоопарк#Деньги#Билеты#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк
Подпишитесь
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023
Сегодня, 04:03
Куда пропали любимые телеканалы и радиостанции? В Новосибирске их отключат 16 октября
Сегодня, 01:23
Родники, Акатуйский, Плющихинский: почему новосибирцы предпочитают жить на окраинах
Сегодня, 01:34
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
12 октября, 03:48
«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска
12 октября, 02:52