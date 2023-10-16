Новосибирцы могут получить скидки и кэшбэк за поход в зоопарк с «Картой жителя»

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, размер кэшбэка будет составлять 5%, если посетители купят билеты в зоопарк имени Р. А. Шило по карте жителя региона.
Напомним, что губернатор Андрей Травников заключил соглашение о сотрудничестве с оператором платежной системы «Мир» на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках этого соглашения была создана программа лояльности для обладателей «Карты жителя». Один из первых участников этой программы — Новосибирский зоопарк. Пользователи сервиса могут получать выгоду от посещения зоопарка до 22 декабря.
Для справки: карта жителя Новосибирской области — это универсальная пластиковая карта, которая основана на платежной системе «Мир». На этой карте есть информация о владельце, как визуальная, так и электронная. Она является носителем информации, которая относится к Новосибирской области и идентифицирует ее держателя.
Сергей Цукарь уточнил, что министерство ведет переговоры для подключения новых партнеров с рядом спортивных организаций — ЛДС, волейбольный центр, также аквапарком и различными торговыми центрами. Партнеры уже активно начали включаться, а до конца года планируется подключить минимум пять крупных учреждений.