Новосибирцы могут получить скидки и кэшбэк за поход в зоопарк с «Картой жителя»

Напомним, что губернатор Андрей Травников заключил соглашение о сотрудничестве с оператором платежной системы «Мир» на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках этого соглашения была создана программа лояльности для обладателей «Карты жителя». Один из первых участников этой программы — Новосибирский зоопарк. Пользователи сервиса могут получать выгоду от посещения зоопарка до 22 декабря.