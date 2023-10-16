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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Митя Фомин назвал свой идеал женщины

Певец из Новосибирска Митя Фомин заявил об идеале женщины для себя

16 октября 2023, 12:33
Фото: Официальный сайт Мити Фомина
Митя Фомин назвал свой идеал женщины
Певец из Новосибирска и участник Hi-Fi Митя Фомин высказался о своем идеале женщины. По его словам, этот человек все время оказывает ему поддержку.

Уроженец Новосибирска заявил, что примером идеальной женщины для него всегда была и остается мама. В ее лице исполнитель видит пример мудрости, понимания и интеллигентности.

«Моя мама всю жизнь проработала инженером-патентоведом и имела прямое отношение к новизне и экспериментам. Она — интересный собеседник, с прекрасным чувством юмора. Такой и должна быть женщина», — цитирует Митю Фомина Gazeta.Ru.
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Сам певец всю жизнь мечтал о серьезных отношениях и семье с детьми, но не желает «хайповать» на этой теме. По мнению Мити Фомина, данный поступок должен быть серьезным, а не «гормональным».

«Необходима встреча двух серьезных людей, которые оба знают, чего хотят от жизни. К сожалению, многие хотят от меня не только ребенка», — ранее заявлял музыкант.
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#Новосибирск#Семья#Мать#Артист#Александр Ляхов
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