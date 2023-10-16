Певец из Новосибирска Митя Фомин заявил об идеале женщины для себя

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Уроженец Новосибирска заявил, что примером идеальной женщины для него всегда была и остается мама. В ее лице исполнитель видит пример мудрости, понимания и интеллигентности.
«Моя мама всю жизнь проработала инженером-патентоведом и имела прямое отношение к новизне и экспериментам. Она — интересный собеседник, с прекрасным чувством юмора. Такой и должна быть женщина», — цитирует Митю Фомина Gazeta.Ru.
Сам певец всю жизнь мечтал о серьезных отношениях и семье с детьми, но не желает «хайповать» на этой теме. По мнению Мити Фомина, данный поступок должен быть серьезным, а не «гормональным».
«Необходима встреча двух серьезных людей, которые оба знают, чего хотят от жизни. К сожалению, многие хотят от меня не только ребенка», — ранее заявлял музыкант.