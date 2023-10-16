Цены на топливо резко снизились в Новосибирске

Это связано с тем, что начиная с 1 сентября 2023 года поставки АИ-95 от Омского НПЗ для данной сети были сокращены в два раза, а новые поставки в октябре еще не были осуществлены. В настоящее время бензин АИ-95 доступен только предприятиям и организациям города по контрактам.