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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Топливо подешевело

Цены на топливо резко снизились в Новосибирске

16 октября 2023, 06:28
Фото: 1MI
Топливо подешевело
В Новосибирской области упали цены на топливо, в особенности на солярку, которую используют для нужд аграриев, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве.

Цены на топливо в Новосибирской области снизились. Самое заметное изменение произошло с ценами на дизельное топливо, которое используется в сельском хозяйстве.

Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что стоимость дизельного топлива сократилась на 12 тысяч рублей за тонну и сейчас составляет 63 тысячи 750 рублей за тонну.

Однако, в Новосибирске возникли проблемы с доступностью некоторых видов бензина из-за недостатка поставок и сокращения объемов закупок. Бензин АИ-92 исчез с заправок, также наблюдается нехватка АИ-95 и других видов топлива.

Это связано с тем, что начиная с 1 сентября 2023 года поставки АИ-95 от Омского НПЗ для данной сети были сокращены в два раза, а новые поставки в октябре еще не были осуществлены. В настоящее время бензин АИ-95 доступен только предприятиям и организациям города по контрактам.

На новосибирских заправках пропадает дешевый бензин АИ-92
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#Новосибирск#Цены#Топливо#Эмилия Губарева
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