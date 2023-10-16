Цены на топливо резко снизились в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Цены на топливо в Новосибирской области снизились. Самое заметное изменение произошло с ценами на дизельное топливо, которое используется в сельском хозяйстве.
Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что стоимость дизельного топлива сократилась на 12 тысяч рублей за тонну и сейчас составляет 63 тысячи 750 рублей за тонну.
Однако, в Новосибирске возникли проблемы с доступностью некоторых видов бензина из-за недостатка поставок и сокращения объемов закупок. Бензин АИ-92 исчез с заправок, также наблюдается нехватка АИ-95 и других видов топлива.
Это связано с тем, что начиная с 1 сентября 2023 года поставки АИ-95 от Омского НПЗ для данной сети были сокращены в два раза, а новые поставки в октябре еще не были осуществлены. В настоящее время бензин АИ-95 доступен только предприятиям и организациям города по контрактам.