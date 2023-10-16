В Новосибирске четыре породистых мейн-куна ищут хозяев

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как сообщает «НГС Новосибирск», в хозяевах нуждаются кот, две кошки и котенок. Все животные хорошо ладят друг с другом. Пушистые питомцы могут быть из одной семьи.
Сейчас за животными активно ухаживают и кормят. Однако с наступлением холодов за кошками будет некому следить. Поэтому все желающие новосибирцы могут завести себе пушистого друга.
Ранее сообщалось, что Новосибирскому зоопарку не компенсируют гибель котенка манула по кличке Баюн.