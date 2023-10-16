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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Коты весьма породисты

В Новосибирске четыре породистых мейн-куна ищут хозяев

16 октября 2023, 09:31
Фото: wikipedia.org
Коты весьма породисты
В Новосибирске к частному дому прибились сразу четыре породистых мейн-куна. Животных могли выгнать на улицу.

Как сообщает «НГС Новосибирск», в хозяевах нуждаются кот, две кошки и котенок. Все животные хорошо ладят друг с другом. Пушистые питомцы могут быть из одной семьи.

Сейчас за животными активно ухаживают и кормят. Однако с наступлением холодов за кошками будет некому следить. Поэтому все желающие новосибирцы могут завести себе пушистого друга.

Ранее сообщалось, что Новосибирскому зоопарку не компенсируют гибель котенка манула по кличке Баюн.

Новосибирский зоопарк не получит компенсации за смерть манула Баюна
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#Новосибирск#Животные#Александр Ляхов#Кошки
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