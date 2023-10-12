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Манул скончался от инфекции

Новосибирский зоопарк не получит компенсации за смерть манула Баюна

12 октября 2023, 05:00
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Манул скончался от инфекции
Новосибирский зоопарк не будет требовать компенсацию за смерть манула Баюна, который умер в другом частном зоопарке из-за инфекции.

Зоопарк Новосибирска не будет требовать возмещения ущерба за смерть манула Баюна, который был передан в частный зоопарк в Ленинградской области и умер там от инфекции. Эта информация долго скрывалась от общественности.

Представители мэрии Новосибирска сообщили, что владельцем погибшего животного был частный зоопарк, поэтому все риски по его гибели лежат на другом учреждении.

Также в мэрии подчеркнули, что Новосибирский зоопарк не получал деньги за передачу манула в частное учреждение и не контролирует условия содержания своих бывших подопечных, пишет НГС.

Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
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#Новосибирск#Животные#Смерть#Зоопарк#Компенсация#Эмилия Губарева#Манул
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