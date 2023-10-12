Новосибирский зоопарк не получит компенсации за смерть манула Баюна

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Зоопарк Новосибирска не будет требовать возмещения ущерба за смерть манула Баюна, который был передан в частный зоопарк в Ленинградской области и умер там от инфекции. Эта информация долго скрывалась от общественности.
Представители мэрии Новосибирска сообщили, что владельцем погибшего животного был частный зоопарк, поэтому все риски по его гибели лежат на другом учреждении.
Также в мэрии подчеркнули, что Новосибирский зоопарк не получал деньги за передачу манула в частное учреждение и не контролирует условия содержания своих бывших подопечных, пишет НГС.