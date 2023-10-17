Куда поехать на Новый год в горы? Топ-10 идей для незабываемого праздника

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Зимние каникулы на Алтае притягивают путешественников, готовых испытать магию этого волшебного уголка природы. В самый долгожданный момент 12-ти месяцев, на Новый год, здесь сбываются все заветные мечты. У подножия величественной горы Малая Синюха, около уютного озера, раскинулся курорт Манжерок, который представляет идеальное место для близкого контакта с первозданной природой Горного Алтая. Сегодня Манжерок — это 22 километра замечательных горнолыжных трасс, оборудованных тремя современными канатными дорогами. Здесь также вы сможете насладиться многочисленными развлечениями, включая полеты на парапланах, а также просто благоустроенные прогулки по уникальным заповедным и священным местам.
Тематический парк «Хранитель Большого Алтая» удивит вас тремя маршрутами общей протяженностью в пять километров. Вдоль этих троп вы обнаружите удивительные арт-объекты, которые расскажут вам о богатой истории древнего Алтая. Для маленьких посетителей курорта предусмотрен интерактивный досуговый центр «Лес чудес» с скалодромом, веревочным парком, аттракциями, использующими эффект дополненной реальности, и зоной для творческих мастер-классов.
Новый год на Алтае наступает с яркими впечатлениями. Вас ждут дискотеки под открытым небом, разнообразные концерты и захватывающие шоу, рождественские ярмарки и мастер-классы, а также игры и развлечения для детей. Гостеприимные отели, уютные кафе и рестораны курорта готовы предложить вам незабываемые развлечения в этот особенный праздничный период.
Для тех, кто желает не только отдохнуть, но и восстановить свое здоровье, рождественские каникулы на Алтае оказываются идеальным временем для посещения курортов в Белокурихе. Прогулки по терренкурам — тропам здоровья и питье целебной минеральной воды помогут вам зарядиться энергией на весь новый год. Зимой, Белокуриха превращается в рай для горнолыжников и сноубордистов, а также предлагает ледовые катки, веселые спуски с горы на ватрушках, конные прогулки и захватывающие экскурсии на снегоходах. Новый год на Алтае встречается с песнями, танцами и великолепными фейерверками, создавая непередаваемую атмосферу праздника.
Одно из самых завораживающих мест Кемеровской области — это ее южная часть, где расположилась Горная Шория со своим неповторимым характером. Здесь, как в настоящей Сибирской Швейцарии, вы найдете заснеженные пихты, ели и кедры, а также плавные контуры гор и холмов. Горнолыжный курорт Шерегеш, утопающий в самом мягком снеге страны, приглашает сноубордистов и лыжников со всех уголков России встретить Новый год. Здесь вас ожидают более 56 километров трасс, готовых испытать вашу смелость.
Курорт славится не только своими замечательными склонами, но и богатой историей Горной Шории. Поэтому, посетив Шерегеш, вы обязательно найдете время, чтобы окунуться в культуру и быт коренных жителей — шорцев. Курорт предоставляет специальные маршруты, позволяющие погрузиться в деревни древнего тюркского народа Кузбасса.
Шерегеш также предлагает множество вариантов активного отдыха, включая поход в баню, катание на коньках и снегоходах, посещение ночного клуба, экспедицию в Азасскую пещеру в поисках снежного человека, полет на параплане и даже вертолете. Каждое гостеприимное место на курорте уделяет особое внимание развлечениям, гарантируя, что ваше празднование главного календарного события будет незабываемым.
Сочи, для многих, ассоциируется в первую очередь с пляжным отдыхом. Но это город, чье наследие включает в себя гораздо больше, чем только Черное море. Примерно в 50 километрах от побережья Сочи начинаются предгорья и горы Главного Кавказского хребта. Здесь возвышаются три известных курорта: «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром».
Зимний сезон в «Красной Поляне» начинается с декабря и продолжается до июня. Если вы решите встретить Новый год здесь, не забудьте взять с собой лыжи или сноуборд. На курорте «Красная Поляна» более 30 километров разнообразных горнолыжных трасс, а также множество других развлечений, включая снегоходы, собачьи упряжки, зимний картинг, тюбинг и походы на снегоступах. Здесь вы также можете полетать на высокогорных аттракционах и насладиться захватывающими видами, взойдя в небо на воздушном шаре.
На склонах гор и у берегов реки Мзымта к югу от Сочи находится «Роза Хутор», считающийся самым крупным горнолыжным курортом в России. Здесь протяженность трасс составляет 102 километра. На территории горного курорта расположено множество гостиниц, родельбан, каток, бани, открытый бассейн с подогревом, «Хаски Хутор», парк альпак «Пача Мама» и многие другие развлечения.
Курорт «Газпром» предлагает две зоны для катания: «Лаура» и «Альпика». Первая зона предлагает трассы, пролегающие среди пихтового леса, вторая — на Аибгинском хребте. В общей сложности на курорте есть 35 трасс разной сложности. К тому же, «Газпром» предлагает аквапарк с видом на горы, ледовую арену, первый в мире парк иллюминаций, а также самый большой в России музей восковых фигур. Кроме того, вы можете попробовать полетать на параплане или посетить мастер-класс по живописи в горах.
В Новогоднюю ночь в каждом отеле, ресторане и баре на всех трех курортах Красной Поляны ожидает своя развлекательная программа. Конечно, Дед Мороз и Снегурочка также не обойдут стороной горнолыжные курорты, создавая настоящую зимнюю сказку с новогодними украшениями и праздничными гуляньями.
Когда-то эта Республика не была такой популярно у туристов, как сейчас. И если раньше сюда ездили в основном летом или в сентябре, то сейчас туры в Дагестан организовывают почти каждую неделю. Встречается немало любителей, кто готов отметить Новый год в самой южной точке страны. Здесь и снег есть, и температуры комфортные.
Праздник можно отметить в Сулакском каньоне, который считается визитной карточкой Дагестана. Путешественники смогут отведать свежей рыбы в форелевом хозяйстве, насладиться видами каньона, который ничуть не хуже известных в мире американских каньонов. Также гостей ждут адреналиновые поездки на катере.
До и после самого торжества можно посетить Дербентский рынок, традиционные для Востока подземные бани и заглянуть в необычную Джума мечеть. В другой день можно посетить Хучни — центр Табасаранского района Дагестана. Здесь можно найти водопады, прямо как в Швейцарии.
Но туристов притягивает не только природа и живописные виды Дагестана, но и национальная кухня. Основа местной кухни — баранина. Здесь царит обилие приправ, ароматных трав, теста и различных чаев. Если посетите Дагестан, то обязательно попробуете ароматные лепешки Чуду, Хинкал и Урбеч.
Для искателей необычного отдыха наступление Нового года на Сахалине, самом большом острове России, представляется волшебным моментом. Зима на Сахалине словно искусство, достойное страниц из детских сказок о Деде Морозе.
Остров становится райским уголком для лыжников и сноубордистов, в первую очередь, благодаря спортивно-туристическому комплексу «Горный Воздух». Здесь раскинуто 19 трасс общей протяженностью более 35 километров разного уровня сложности, варьирующегося от «зеленого» до «черного». Искусственное освещение позволяет наслаждаться катанием под звездным небом, кажется, что оно находится так близко, что можно протянуть руку и дотронуться до него.
Даже если у вас нет лыж или сноуборда, не волнуйтесь. Для любителей пешеходных прогулок семь экологических троп, имеющих разную степень сложности, откроют перед вами свои двери. Некоторые из них идеально подходят для семейных походов, в то время как другие требуют навыков опытных туристов.
В спортивно-туристическом комплексе «Горный Воздух» доступен гостевой дом, удобно расположенный недалеко от подъемника. Вы также можете найти размещение в отелях и гостиницах или арендовать квартиру в Южно-Сахалинске. Если вы приехали с детьми, обязательно посетите Сахалинский зооботанический парк и аквапарк.
В самую Новогоднюю ночь, как гостей, так и местных жителей Южно-Сахалинска ждут уютные кафе и рестораны, где на праздничных столах обязательно найдутся морские деликатесы, такие как крабы, гребешки и морские ежи. Смотря на карту, можно понять, что остров окружен Охотским морем, что делает эти деликатесы еще более аппетитными.
Этот популярный среди горнолыжников курорт расположился в горах Кузнецкого Алатау. Новый год здесь запомнится экстремальным катанием на снегоходе и, конечно, живописными заснеженными видами. Правда, не всем спортсменам может понравиться в Хакасии. Больше всего это место славится фрирайдом — отличный вариант для лыжников и сноубордистов, предпочитающих кататься не на убранных трассах с подъемниками.
Для любителей более ленивого отдыха Хакасия тоже станет открытием. В Новый год здесь можно снять домик или поселиться в комфортабельном отделе. Днем полюбоваться на необычайно белые вершины гор, а вечером посетить русскую баню. Самым живописным в этом плане можно назвать поселок в Аскизском районе.
С детьми стоит посетить загородный парк «Рыжая лошадь», где можно познакомиться с местными обитателями. Гостей ждут настоящие хаски и обитатели бельчатника. Советуем записаться на фотосессию с северными собаками, конями, но самое главное — с пушистой лисой.
Горы Южного Урала набирают все большую популярность с каждым годом. В Башкирии находится спортивно-оздоровительный комплекс «Абзаково», который принимает посетителей круглый год. Но, в первую очередь, это место привлекает зимой, чтобы окунуться в волшебные снежные пейзажи и насытиться свежим морозным воздухом.
Любители горнолыжного спорта могут насладиться 13 трассами различной сложности и общей протяженностью более 15 километров. Зимой на территории комплекса также работает каток, и вы можете арендовать снегоход. «Абзаково» предлагает разнообразные развлечения не только для зимнего периода. Здесь круглый год доступен аквапарк и развлекательный центр с боулингом и бильярдом. Для семей, приехавших праздновать Новый год в комплексе, обязательно стоит посетить местный зоопарк и «Хаски-город».
Каждое кафе и ресторан на горном курорте разрабатывает свою уникальную развлекательную программу к 31 декабря. Вас ожидают банкеты, танцы, аниматоры и другие увлекательные развлечения, чтобы сделать ваше новогоднее празднование по-настоящему незабываемым.
На Кольском полуострове возвышаются скромные, но впечатляющие Хибины. Здесь зимы бывают суровыми, но настоящая изюминка Нового года в этих местах — северное сияние, которое можно наблюдать в ясные ночи, сместившись за полярный круг.
Любителей горнолыжного спорта на Мурманской земле ожидают два выдающихся курорта — Кукисвумчорр и Большой Вудъявр. Первый предлагает шесть трасс, которые заинтересуют райдеров с разными уровнями мастерства. Второй, Большой Вудъявр, гордится разнообразием склонов как для начинающих, так и для профессионалов. Здесь разведено 23 трассы, большая часть из них освещена, что позволяет кататься даже в полярную ночь.
В Хибинах также можно насладиться снегоходными приключениями и увлекательными упряжками с оленями или собаками. А арт-парк «Таинственный лес» уносит своих посетителей в параллельную реальность, знакомя с древними цивилизациями и инопланетянами.
Саму новогоднюю ночь вы можете встретить в одном из уютных кафе или ресторанов в Кировске, который раскинулся у подножия Хибин.
Кабардино-Балкария, известная своими горами, в первую очередь ассоциируется с Приэльбрусьем. Этот туристический район включает в себя часть Большого Кавказа и охватывает территории вблизи самой высокой вершины в Европе. Перед глазами каждого человека хотя бы раз в жизни должна предстать красота Эльбруса. Местные жители называют его «Ошхамахо», что переводится как «Гора счастья». И это чувство счастья наверняка посещает каждого, кто видит величественные панорамы этой горы.
Зимой в Приэльбрусье всегда достаточно снега, и каждый год на новогодние каникулы сюда съезжаются любители горнолыжного спорта со всей страны. Горнолыжный курорт делится на две зоны — Эльбрус и Чегет. Общая протяженность трасс разной сложности составляет 35 километров, что делает их доступными как для опытных лыжников и сноубордистов, так и для начинающих.
Даже тем, кто не увлекается горнолыжными видами спорта, в новогодние каникулы в Приэльбрусье не придется скучать. Семьей можно отправиться на конную прогулку среди заснеженных лесов или выпить горячего горного чая с потрясающими видами на станции «Гарабаши» на высоте 3 847 метров над уровнем моря, поднявшись туда на канатной дороге. Тут вы даже найдете самый высокогорный почтовый ящик в России, который позволяет отправить открытки и письма своим родным и друзьям.
Круглый год в Баксанском районе действует спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко». Здесь вы можете не только расслабиться в полезных термальных источниках, но и насладиться приготовлением шашлыков в специальных двориках с мангалами. После активного дня на горнолыжных склонах, многие предпочитают посетить баню, поиграть в бильярд или боулинг.
Несколько дней перед наступлением Нового года на Эльбрусе обычно начинаются предновогодние гулянья. Сам праздник можно встретить как весело и шумно на банкете с развлекательной программой, так и спокойно, у камина с бокалом шампанского в уютной обстановке.
Красноярский край — второй по площади регион в России, и он представляет собой настоящее природное сокровище страны. Чистейший воздух, плотные хвойные леса и захватывающие по красоте горы — все это часть естественного национального парка Ергаки, живописного уголка Западного Саяна.
Это идеальное место для любителей пеших походов, горных лыж и сноуборда, а также снегоходов. Горнолыжники приезжают в Ергаки, в первую очередь, за фрирайдом. Здесь для тех, кто ищет нечто большее, чем подготовленные трассы, предоставлены более 40 маршрутов с разнообразным рельефом.
После насыщенного дня можно расслабиться и отдохнуть в пихтовой, еловой или осиновой баньке, а также насладиться настоящим таежным чаем. И если еще осталось энергии, то можно отправиться на дискотеку, которая обычно проходит в местном кафе, где также можно встретить новогоднюю ночь в увлекательной атмосфере.