Куда поехать на Новый год в горы? Топ-10 идей для незабываемого праздника

Для тех, кто желает не только отдохнуть, но и восстановить свое здоровье, рождественские каникулы на Алтае оказываются идеальным временем для посещения курортов в Белокурихе. Прогулки по терренкурам — тропам здоровья и питье целебной минеральной воды помогут вам зарядиться энергией на весь новый год. Зимой, Белокуриха превращается в рай для горнолыжников и сноубордистов, а также предлагает ледовые катки, веселые спуски с горы на ватрушках, конные прогулки и захватывающие экскурсии на снегоходах. Новый год на Алтае встречается с песнями, танцами и великолепными фейерверками, создавая непередаваемую атмосферу праздника.