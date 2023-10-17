Новосибирские прокуроры разберутся с каратистом, буллящим одноклассников

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
«Прокуратурой Новосибирского района организована проверка по информации в СМИ о буллинге в Кудряшовской школе. Сотрудники ведомства проверит соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений и охране здоровья обучающихся образовательного учреждения, организацию проведения профилактической работы, законопослушного поведения несовершеннолетних, даст оценку принимаемых образовательным учреждением мер по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в школе», — сообщается в Telegram-канале надзорного органа.
Кроме того, инцидент с возможным получением школьником черепно-мозговой травмы уже зарегистрирован в полиции. Его расследование также находится на контроле прокуратуры.
До этого в региональных СМИ появилась информация, что ученик седьмого класса из Кудряшовской школы издевается над своими одноклассниками. От жестокого буллинга страдают буквально все, поскольку любитель карате не стесняется применять силу по любому поводу. От рукоприкладства несовершеннолетнего хулигана мог пострадать школьник, его мать заявила о сильнейших черепно-мозговых травмах.
Стоит отметить, что Кудряшовская школа уже попадала под прицел средств массовой информации. Именно ученица этого общеобразовательного учреждения в начале октября могла настолько возненавидеть свою приятельницу, что решилась изрезать ей лицо канцелярским ножом. Сейчас пострадавшая находится в больнице, возможная агрессорша направлена на психиатрическую экспертизу.