Новосибирские прокуроры разберутся с каратистом, буллящим одноклассников

До этого в региональных СМИ появилась информация, что ученик седьмого класса из Кудряшовской школы издевается над своими одноклассниками. От жестокого буллинга страдают буквально все, поскольку любитель карате не стесняется применять силу по любому поводу. От рукоприкладства несовершеннолетнего хулигана мог пострадать школьник, его мать заявила о сильнейших черепно-мозговых травмах.