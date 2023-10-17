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Олимпийская чемпионка развелась

Олимпийская чемпионка из Новосибирска вернула девичью фамилию после развода

17 октября 2023, 08:49
Фото: Наталья Манторова, минспорт НСО
Олимпийская чемпионка развелась
Олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова вернула себе девичью фамилию после развода с Константином Лохановым, который завершил карьеру и уехал в США.

Олимпийская победительница из Новосибирска вернула себе свою девичью фамилию после развода. С начала 2020 года до конца 2022 года она была замужем за фехтовальщиком Константином Лохановым. Год назад пара рассталась.

Олимпийская чемпионка опубликовала сообщение в своих социальных сетях: «С возвращением, Позднякова. Больше не буду менять. Спасибо.»

Известно, что Лоханов закончил свою карьеру после Олимпийских игр в Токио из-за травмы. После операции в Германии он уехал в США, не сообщив об этом руководству Федерации фехтования России (ФФР). В то время София решила остаться в России и подала на развод.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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