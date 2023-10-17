Олимпийская чемпионка из Новосибирска вернула девичью фамилию после развода

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Олимпийская победительница из Новосибирска вернула себе свою девичью фамилию после развода. С начала 2020 года до конца 2022 года она была замужем за фехтовальщиком Константином Лохановым. Год назад пара рассталась.
Олимпийская чемпионка опубликовала сообщение в своих социальных сетях: «С возвращением, Позднякова. Больше не буду менять. Спасибо.»
Известно, что Лоханов закончил свою карьеру после Олимпийских игр в Токио из-за травмы. После операции в Германии он уехал в США, не сообщив об этом руководству Федерации фехтования России (ФФР). В то время София решила остаться в России и подала на развод.