В Новосибирской области в сентябре развелись более 1000 пар

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Специалисты отмечают в 2023 году большое число разводов. С начала года поженились чуть более 15 тысяч пар, а развелись 10,5 тысяч.
«Если сравнить сентябрь нынешний и прошлого года, то видно, как уменьшилось число браков. В 2022-м семью создали 2,81 тыс. пар., в этом году 2,27 тыс.», — поделилась наблюдениями преподаватель кафедры общей социологии экономического факультета НГУ Полина Лаврусевич.
Прошлой осенью на рост браков повлияла частичная мобилизация. Многие призывники воспользовались ускоренной процедурой, подали заявления и расписались в тот же миг со своими половинками.