atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Новосибирской области в сентябре развелись более 1000 пар

В Новосибирской области в сентябре развелись более 1000 пар

5 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
В сентябре зарегистрировали 2 270 тысяч браков и 1 110 разводов в Новосибирской области. Об этом свидетельствует статистика Управления по делам ЗАГС региона.

Специалисты отмечают в 2023 году большое число разводов. С начала года поженились чуть более 15 тысяч пар, а развелись 10,5 тысяч.

«Если сравнить сентябрь нынешний и прошлого года, то видно, как уменьшилось число браков. В 2022-м семью создали 2,81 тыс. пар., в этом году 2,27 тыс.», — поделилась наблюдениями преподаватель кафедры общей социологии экономического факультета НГУ Полина Лаврусевич.

Прошлой осенью на рост браков повлияла частичная мобилизация. Многие призывники воспользовались ускоренной процедурой, подали заявления и расписались в тот же миг со своими половинками.

Читайте также:
Выставляли видео секса: как пикаперы из Новосибирска безнаказанно разводили девушекАферисты под видом сотрудников суддепартамента разводят должников в НовосибирскеМэр Новосибирска назвал причину разводов на асфальте после мытья шампунем
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Загс#Брак#Развод
Подпишитесь
Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций
Вчера, 03:24
Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск
3 октября, 06:26
Сообщение об опасных плачущих детях распространяются в What'sApp среди новосибирцев
3 октября, 11:43
Проход по Первомайскому скверу закрыли сразу после открытия
3 октября, 10:52
Всплеск ОРВИ фиксируют в Новосибирской области — болеют взрослые и школьники
Вчера, 02:51
Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском
Вчера, 05:03