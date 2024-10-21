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Развод

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Бизнесвумен кинула ребенка в аэропорту и улетела в Таиланд: подробности
21 октября, 09:58
Актер Павел Прилучный без суда «отобрал» сына у бывшей жены
Экс-жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила, что не видела сына с конца лета.
9 октября, 03:55
Новое уголовное дело: блогер Лерчек и ее бывший муж снова в центре скандала
В отношении Лерчек и ее бывшего муже возбудили новое уголовное дело: рассказываем, в чем подозревают блогеров.
2 октября, 10:30
Синицына заявила о любви ко взрослым мужчинам после слухов о романе с Бондарчуком
Вот уже несколько месяцев в мире шоу-бизнеса ходят слухи, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева разводятся: в разрыве подозревают якобы новую пассию режиссера Софью Синицыну.
2 октября, 10:03
Новая пассия Бондарчука Софья Синицына намекнула на запретный роман
2 октября, 08:59
После развода SHAMAN увлекся другой девушкой — кто она
2 октября, 06:14
Павел Прилучный готовит компромат на Муцениеце, чтобы забрать сына
1 октября, 06:51
Сентябрь
Всплыли горячие фото возможной любовницы Бондарчука — Софьи Синицыной
30 сентября, 11:22
SHAMAN развлекается с новой девушкой после новости о разводе
Шамана заметили в компании молоденькой девушки: недавно он объявил, что разводится и назвал причину расставания.
30 сентября, 09:32
Сомнительная репутация: что скрывает любовница Бондарчука Софья Синицына
30 сентября, 09:31
«Будет отмаливать грехи»: Лепс намекнул на виновницу развода SHAMAN’а с женой
Певец-патриот Шаман стал холостяком, что потрясло публику от неожиданной новости: на новость о разводе артиста также отреагировали его друзья.
30 сентября, 09:14
«Любит постарше»: что известно о личной жизни холостяка Шамана
30 сентября, 07:29
Тайная связь Бондарчука с любовницей — как на скандал реагирует Синицына
Софья Синицына не скрывает радости от того, что стала объектом слухов о романе с Федором Бондарчуком, подшучивая над его разводом.
27 сентября, 09:42
Соблазнившую Бондарчука Синицыну заподозрили еще в одной интрижке с женатым
В социальных сетях разразился серьезный скандал вокруг молодой 29-летней актрисы, которой приписывают отношения с Федором Бондарчуком и не только с ним.
27 сентября, 07:59
Бондарчук, SHAMAN, Бакальчук: самые громкие разводы в Год семьи 2024
27 сентября, 07:54
«Выбрал других женщин»: что в реальности стало причиной развода Шамана с женой
Певец SHAMAN расстался со своей женой: его фанаты и хейтеры пытаются найти причины распада брака звезды.
27 сентября, 06:09
Певец Шаман разводится — что известно о причинах распада семьи
Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, объяснил причину распада брака, просуществовавшего семь лет.
26 сентября, 11:14
Софья Синицына — причина развода Бондарчука и Андреевой? Разбираем слухи
Шоу-бизнес вновь разрывается от слухов о разводе Бондарчука и Андреевой. Предполагаемой разлучницей называют Софью Синицыну — кажется, что известный режиссёр всем силами пытается удержаться за молодость.
26 сентября, 05:57
Скандальный развод Бакальчуков закончился стрельбой в Wildberries, слезами и смертями
19 сентября, 10:30
Новосибирцам стало дороже развестись — госпошлина повысилась до 5 000 рублей
С осени 2024 года жителям Новосибирска будет дороже развестись из-за нового закона, вступившего в силу.
10 сентября, 11:40

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