В Новосибирске закрыли филиалы аптечной сети — пациентам назвали причину

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Новосибирске было принято решение закрыть сразу несколько аптечных пунктов. Пациенты, нуждающиеся в лекарствах, не смогут посетить сразу пять филиалов. Но все объясняется сугубо экономическими причинами.
«Нами проводится анализ работы аптек и аптечных пунктов. Особенно, если они показывают отрицательную рентабельность. Если такое длится долгое время, то принимаем решение о временном закрытии», — цитирует precedent.tv директора «Новосибирской аптечной сети» Дмитрия Гришунина.
Согласно закону сохранения энергии, одновременно с закрытием одних аптечных пунктов появляются новые. Филиалы популярной сети аптек появились в 13-м Бронном переулке, улицах Николая Шипилова и Владимирской.
При этом часть ранее закрытых пунктов сможет возобновить работу. По согласованию с мэрией, площади могут сдаваться в аренду.