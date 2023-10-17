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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Горожане недовольны закрытием аптечных пунктов

В Новосибирске закрыли филиалы аптечной сети — пациентам назвали причину

17 октября 2023, 13:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Горожане недовольны закрытием аптечных пунктов

В Новосибирске закрыли несколько филиалов популярной аптечной сети

В Новосибирске с начала года было закрыто сразу несколько филиалов «Новосибирской аптечной сети». Горожане крайне недовольны происходящим.

В Новосибирске было принято решение закрыть сразу несколько аптечных пунктов. Пациенты, нуждающиеся в лекарствах, не смогут посетить сразу пять филиалов. Но все объясняется сугубо экономическими причинами.

«Нами проводится анализ работы аптек и аптечных пунктов. Особенно, если они показывают отрицательную рентабельность. Если такое длится долгое время, то принимаем решение о временном закрытии», — цитирует precedent.tv директора «Новосибирской аптечной сети» Дмитрия Гришунина.
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Согласно закону сохранения энергии, одновременно с закрытием одних аптечных пунктов появляются новые. Филиалы популярной сети аптек появились в 13-м Бронном переулке, улицах Николая Шипилова и Владимирской.

При этом часть ранее закрытых пунктов сможет возобновить работу. По согласованию с мэрией, площади могут сдаваться в аренду.

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#Новосибирск#Закрытие#Аптека#Аптеки#Александр Ляхов
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