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Аптечная сеть закрывает аптеку

Аптеки крупной сети массово закрываются в Новосибирске

12 октября 2023, 01:18
Фото: 1MI
Аптечная сеть закрывает аптеку
В Новосибирске закрываются аптеки крупной сети «Аптека от склада», а причиной является возможное отсутствие лекарств на складе.

В Новосибирске происходит массовое закрытие аптек известной сети «Аптека от склада». Как сообщает информационный портал Infopro54, уже закрылись десять филиалов этой сети. Закрытие точек продаж обозначено на картах 2ГИС в различных районах города. Среди них — жилмассивы Горский и Стрижи, а также улицы Фадеева, Куприна, Снежиной, Высоцкого, Петухова, Учительской, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук.

Провизор одной из закрывшихся аптек рассказал, что причиной закрытия стало отсутствие лекарств на складе. Сотрудники аптек начали публиковать свои жалобы на проблемы с поставками еще летом, однако компания не комментирует ситуацию и телефон горячей линии остается недоступным для обращений.

Портал Seldon.basis сообщает, что компания «Аптека от склада» принадлежит Андрею Годовалову и Николаю Шаврину в равных долях. В прошлом году компания заработала 414 миллионов рублей и имела чистую прибыль в размере 8 миллионов рублей.

В августе текущего года банк «Северный морской путь» подал иск к фирмам этих бизнесменов на взыскание долга в размере 411 миллионов рублей. Всего с лета ООО «Годовалов» получило около 80 исков в различных регионах России.

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