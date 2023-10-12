Аптеки крупной сети массово закрываются в Новосибирске

В Новосибирске происходит массовое закрытие аптек известной сети «Аптека от склада». Как сообщает информационный портал Infopro54, уже закрылись десять филиалов этой сети. Закрытие точек продаж обозначено на картах 2ГИС в различных районах города. Среди них — жилмассивы Горский и Стрижи, а также улицы Фадеева, Куприна, Снежиной, Высоцкого, Петухова, Учительской, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук.