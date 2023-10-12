Аптеки крупной сети массово закрываются в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
В Новосибирске происходит массовое закрытие аптек известной сети «Аптека от склада». Как сообщает информационный портал Infopro54, уже закрылись десять филиалов этой сети. Закрытие точек продаж обозначено на картах 2ГИС в различных районах города. Среди них — жилмассивы Горский и Стрижи, а также улицы Фадеева, Куприна, Снежиной, Высоцкого, Петухова, Учительской, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук.
Провизор одной из закрывшихся аптек рассказал, что причиной закрытия стало отсутствие лекарств на складе. Сотрудники аптек начали публиковать свои жалобы на проблемы с поставками еще летом, однако компания не комментирует ситуацию и телефон горячей линии остается недоступным для обращений.
Портал Seldon.basis сообщает, что компания «Аптека от склада» принадлежит Андрею Годовалову и Николаю Шаврину в равных долях. В прошлом году компания заработала 414 миллионов рублей и имела чистую прибыль в размере 8 миллионов рублей.
В августе текущего года банк «Северный морской путь» подал иск к фирмам этих бизнесменов на взыскание долга в размере 411 миллионов рублей. Всего с лета ООО «Годовалов» получило около 80 исков в различных регионах России.