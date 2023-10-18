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Певец из Новосибирска пропиарил активных долгожителей

«На все 100»: певец из Новосибирска Митя Фомин пообщался с активными долгожителями

18 октября 2023, 13:59
Фото: Официальный сайт Мити Фомина
Певец из Новосибирска пропиарил активных долгожителей

Певец из Новосибирска Митя Фомин пообщался с активными земляками-долгожителями

Певец и участник группы Hi-Fi Митя Фомин снял новый выпуск тревел-шоу «На все 100». Очередная серия проекта посвящена новосибирским пенсионерам, ведущим активный образ жизни.

Как сообщает «НГС Новосибирск», музыкант пообщался с очень необычными людьми. В частности, 94-летний врач-анестезиолог Михаил Иванцов, вопреки возрасту, может стоять на голове и отжиматься. 89-летний Владимир Иванов является большим любителем тенниса и ледяных ванн.

Гостями шоу стали и женщины. 71-летняя Елена Зиневич занимается айкидо. А 81-летняя мать Мити Фомина Тамара Павловна поделилась секретами долголетия.

Отметим, что уроженец Новосибирска очень любит свою мать. Он до сих пор считает Тамару Павловну идеалом женщины.

Певец из Новосибирска Митя Фомин заявил об идеале женщины для себя
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#Новосибирск#Здоровье#Пенсионеры#Шоу#Артист#Александр Ляхов
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