«На все 100»: певец из Новосибирска Митя Фомин пообщался с активными долгожителями

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Как сообщает «НГС Новосибирск», музыкант пообщался с очень необычными людьми. В частности, 94-летний врач-анестезиолог Михаил Иванцов, вопреки возрасту, может стоять на голове и отжиматься. 89-летний Владимир Иванов является большим любителем тенниса и ледяных ванн.
Гостями шоу стали и женщины. 71-летняя Елена Зиневич занимается айкидо. А 81-летняя мать Мити Фомина Тамара Павловна поделилась секретами долголетия.
Отметим, что уроженец Новосибирска очень любит свою мать. Он до сих пор считает Тамару Павловну идеалом женщины.