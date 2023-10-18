«На все 100»: певец из Новосибирска Митя Фомин пообщался с активными долгожителями

Как сообщает «НГС Новосибирск», музыкант пообщался с очень необычными людьми. В частности, 94-летний врач-анестезиолог Михаил Иванцов, вопреки возрасту, может стоять на голове и отжиматься. 89-летний Владимир Иванов является большим любителем тенниса и ледяных ванн.