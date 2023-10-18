atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Погода в Новосибирске сильно испортится

Осень, прощай: сильные снегопады придут в Новосибирск на следующей неделе

18 октября 2023, 10:41
Фото: 1MI
Погода в Новосибирске сильно испортится

На следующей неделе в Новосибирске выпадет мокрый снег

Теплые осенние деньки уже скоро закончатся и новосибирцам придется доставать зимние вещи. Уже на следующей неделе погода существенно испортится.

Как сообщают специалисты Новосибирского гидрометцентра, в регионе выпадет мокрый снег и сильно похолодает. И произойдет это уже в середине следующей недели, а подмораживать будет в воскресенье.

Ожидать холодных осадков нужно 25 и 26 октября. И в ночное, и дневное время столбик термометра опустится до -2 градусов. Постепенно начнет промораживать почву.

Чтобы спасти любимые растения от заморозков, нужно выполнить ряд важных действий. О них Atas.info рассказала агроном Людмила Шубина.

Новосибирцам рассказали, как спасти любимые растения в преддверии зимы
Узнать подробнее
Читайте также:
Как новосибирским дачникам спасти растения перед зимой? Рассказал эксперт
#Новосибирск#Погода#Прогноз#Синоптики#Снег#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Вчера, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
Вчера, 08:48
В автобусе не принимают карту и требуют оплату — законно ли это и что делать
Сегодня, 04:42
Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
Вчера, 11:42
Во сколько обошелся новый ЛДС Новосибирску? Названа точная сумма
Сегодня, 09:50
Многодетные новосибирцы просят Путина изменить место строительства мусорного полигона
Сегодня, 05:12