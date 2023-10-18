Осень, прощай: сильные снегопады придут в Новосибирск на следующей неделе

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Как сообщают специалисты Новосибирского гидрометцентра, в регионе выпадет мокрый снег и сильно похолодает. И произойдет это уже в середине следующей недели, а подмораживать будет в воскресенье.
Ожидать холодных осадков нужно 25 и 26 октября. И в ночное, и дневное время столбик термометра опустится до -2 градусов. Постепенно начнет промораживать почву.
Чтобы спасти любимые растения от заморозков, нужно выполнить ряд важных действий. О них Atas.info рассказала агроном Людмила Шубина.