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Бывшему вице-спикеру грозит срок за растрату бюджетных средств

В Барабинске вице-спикера Совета депутатов Избасарова лишили мандата за растрату

18 октября 2023, 09:27
Фото: Администрация города Барабинска
Бывшему вице-спикеру грозит срок за растрату бюджетных средств
В Барабинске официально сложил депутатские полномочия заместитель председателя Совета депутатов города Хайрулла Избасаров. Теперь бывшему вице-спикеру грозит срок за растрату.

Как сообщает precedent.tv, соответствующее решение было принято на очередной сессии городского совета. За досрочное прекращение полномочий бывшего члена антикоррупционной комиссии единогласно проголосовали все парламентарии.Нового вице-спикера планируется избрать на следующей сессии.

Хайрулла Избасаров обвиняется в растрате бюджетных средств с использованием служебного положения. Как считает следствие, в 2019 году политик фиктивно трудоустроил свою жену в учреждение «Физкультура и спорт», которым заведовал. Ущерб от действий бывшего вице-спикера мог превысить 700 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. Хайрулле Избасарову грозит до шести лет лишения свободы.

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