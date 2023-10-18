В Барабинске вице-спикера Совета депутатов Избасарова лишили мандата за растрату

Хайрулла Избасаров обвиняется в растрате бюджетных средств с использованием служебного положения. Как считает следствие, в 2019 году политик фиктивно трудоустроил свою жену в учреждение «Физкультура и спорт», которым заведовал. Ущерб от действий бывшего вице-спикера мог превысить 700 тысяч рублей.