В Барабинске вице-спикера Совета депутатов Избасарова лишили мандата за растрату

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Как сообщает precedent.tv, соответствующее решение было принято на очередной сессии городского совета. За досрочное прекращение полномочий бывшего члена антикоррупционной комиссии единогласно проголосовали все парламентарии.Нового вице-спикера планируется избрать на следующей сессии.
Хайрулла Избасаров обвиняется в растрате бюджетных средств с использованием служебного положения. Как считает следствие, в 2019 году политик фиктивно трудоустроил свою жену в учреждение «Физкультура и спорт», которым заведовал. Ущерб от действий бывшего вице-спикера мог превысить 700 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. Хайрулле Избасарову грозит до шести лет лишения свободы.