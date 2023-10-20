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Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске

Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске

20 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI
В Новосибирске авиабилеты стали дороже из-за высокого спроса на перелеты, что привело к годовому приросту цен на услуги до 11,5%.

В Новосибирске авиабилеты в сентябре стали дороже из-за большого спроса. Это привело к 11,5% годовому росту цен на услуги, особенно на авиаперевозки.

Главная причина — наличие крупного аэропорта Толмачево, который обслуживает не только жителей Новосибирска, но и соседних регионов. Людям из этих мест часто удобнее лететь из Новосибирска, так как в их аэропортах рейсов значительно меньше.

В сентябре спрос на авиаперелеты был очень высоким, поэтому цены на билеты поднялись, сообщили в Центральном банке России.

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