Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске

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Published Сегодня, 05:58
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В Новосибирске авиабилеты в сентябре стали дороже из-за большого спроса. Это привело к 11,5% годовому росту цен на услуги, особенно на авиаперевозки.
Главная причина — наличие крупного аэропорта Толмачево, который обслуживает не только жителей Новосибирска, но и соседних регионов. Людям из этих мест часто удобнее лететь из Новосибирска, так как в их аэропортах рейсов значительно меньше.
В сентябре спрос на авиаперелеты был очень высоким, поэтому цены на билеты поднялись, сообщили в Центральном банке России.