«Неприветливый город»: известного пианиста избили в Новосибирске

Несмотря на неприятный инцидент, Денис Стельмах все же смог найти в нем что-то хорошее. При выходе из аптеки у молодого человека попросил денег на проезд какой-то пожилой мужчина. Когда тот отдал ему 500 рублей (других сумм, по его словам, больше не было), пенсионер заявил, что у него «впервые появилась вера в людей» и не захотел брать крупную купюру.