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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Музыкант получил удар по щеке

«Неприветливый город»: известного пианиста избили в Новосибирске

20 октября 2023, 08:15
Фото: Telegram-канал Дениса Стельмаха
Музыкант получил удар по щеке

Пианиста Дениса Стельмаха ударили в Новосибирске после просьбы прикурить

Известный пианист и композитор Денис Стельмах пострадал накануне концерта в Новосибирске. По пути в отель на музыканта напали двое неизвестных.

Как сообщил Денис Стельмах в своем Telegram-канале, к нему подошли парень с девушкой. Молодой человек попросил закурить, но музыкант отказал, поскольку является некурящим. Возможно, интеллигентный ответ или внешность рассердили прохожих, поскольку те сразу же ударили музыканта по лицу. При этом ему намекнули на необходимость «правильного» ответа в будущем.

«Я стоял минут пять в каком-то шоке, так как за 28 лет мне никогда в лицо не прилетало и я ни с кем не дрался. Но к ситуации отнесся нормально: ну, было и было», — написал Денис Стельмах.

Также пианист предупредил зрителей, что на концерте будет хорошо заметен ушиб щеки и попросил не расстраиваться.

Несмотря на неприятный инцидент, Денис Стельмах все же смог найти в нем что-то хорошее. При выходе из аптеки у молодого человека попросил денег на проезд какой-то пожилой мужчина. Когда тот отдал ему 500 рублей (других сумм, по его словам, больше не было), пенсионер заявил, что у него «впервые появилась вера в людей» и не захотел брать крупную купюру.

«Маленькая случайность, но я шел обратно до отеля окрыленный и с улыбкой до ушей, будто я сделал что-то прекрасное и важное. Пускай и с болью в щеке», — заявил Денис Стельмах.

Собирается ли музыкант писать заявление в полицию, неизвестно.

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