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Денис Мацуев играет в Новосибирской консерватории.

Денис Мацуев сыграл на рояле Bösendorfer в Новосибирской консерватории после ремонта

7 октября 2023, 12:09
Фото: Алексей Цилер / Предоставлено Александр Савин
Денис Мацуев играет в Новосибирской консерватории.
6 октября по личному приглашению и. о. ректора, заслуженного деятеля искусств РФ Вячеслава Стародубцева Новосибирскую государственную консерваторию посетил народный артист России Денис Мацуев. Он стал первым артистом, протестировавшим обновленную сцену консервартории Большого зала после ремонта.

Первым артистом, ступившим на обновленную сцену Большого зала Новосибирской государственной консерватории стал выдающийся пианист Денис Мацуев. Он стал первым исполнителем, наполнившим пространство зал музыкой — звучанием нового рояля фирмы Bösendorfer, приобретение которого стало возможным благодаря субсидии Министерства культуры Российской Федерации.

Денис Мацуев за новым роялем Bösendorfer.Денис Мацуев за новым роялем Bösendorfer.
Денис Мацуев за новым роялем Bösendorfer.Денис Мацуев за новым роялем Bösendorfer.
Денис Мацуев играет в Новосибирской консерватории.Денис Мацуев играет в Новосибирской консерватории.
Денис Мацуев за новым роялем Bösendorfer.
Фото: Алексей Цилер / Александр Савин

Зал был отреставрирован во время ремонта. Денис Леонидович дал высокую оценку инструменту, а также оценил уникальную акустику зала, отметив не только её высокий класс, но и комфорт для самого исполнителя. Также высокую оценку дал настройщик, постоянно сопровождающий Дениса Мацуева — один из ведущих специалистов страны в этой области Владимир Спесивцев.
В ходе встречи была достигнута договоренность о совместных проектах Дениса Леонидовича и Новосибирской консерватории. Это событие прошло в преддверии торжественного открытия обновленного Большого зала Новосибирской государственной консерватории после ремонта, которое состоится в ноябре этого года.

Названо имя и. о. ректора Новосибирской консерватории
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Имя нового и. о. ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки назвала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

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#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Музыка
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