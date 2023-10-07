Денис Мацуев сыграл на рояле Bösendorfer в Новосибирской консерватории после ремонта

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Первым артистом, ступившим на обновленную сцену Большого зала Новосибирской государственной консерватории стал выдающийся пианист Денис Мацуев. Он стал первым исполнителем, наполнившим пространство зал музыкой — звучанием нового рояля фирмы Bösendorfer, приобретение которого стало возможным благодаря субсидии Министерства культуры Российской Федерации.
Зал был отреставрирован во время ремонта. Денис Леонидович дал высокую оценку инструменту, а также оценил уникальную акустику зала, отметив не только её высокий класс, но и комфорт для самого исполнителя. Также высокую оценку дал настройщик, постоянно сопровождающий Дениса Мацуева — один из ведущих специалистов страны в этой области Владимир Спесивцев.
В ходе встречи была достигнута договоренность о совместных проектах Дениса Леонидовича и Новосибирской консерватории. Это событие прошло в преддверии торжественного открытия обновленного Большого зала Новосибирской государственной консерватории после ремонта, которое состоится в ноябре этого года.
Имя нового и. о. ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки назвала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.