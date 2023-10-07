Денис Мацуев сыграл на рояле Bösendorfer в Новосибирской консерватории после ремонта

Зал был отреставрирован во время ремонта. Денис Леонидович дал высокую оценку инструменту, а также оценил уникальную акустику зала, отметив не только её высокий класс, но и комфорт для самого исполнителя. Также высокую оценку дал настройщик, постоянно сопровождающий Дениса Мацуева — один из ведущих специалистов страны в этой области Владимир Спесивцев.

В ходе встречи была достигнута договоренность о совместных проектах Дениса Леонидовича и Новосибирской консерватории. Это событие прошло в преддверии торжественного открытия обновленного Большого зала Новосибирской государственной консерватории после ремонта, которое состоится в ноябре этого года.