Под Новосибирском пропал мужчина с седыми усами и бородой

Особыми приметами мужчины являются седые усы и борода. Он бреется наголо, зеленоглаз, нормального телосложения, рост составляет 165 сантиметров. В день пропажи Александр Барило был одет в «камуфляжные» куртку и штаны, на ноги надел черные сланцы. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.