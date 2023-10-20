Под Новосибирском пропал мужчина с седыми усами и бородой

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
В настоящий момент мужчина до сих пор не вышел на связь с родными. Волонтеры просят о помощи.
«Барило Александр Леонидович, 60 лет. Карасук. Со 2 июля местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Особыми приметами мужчины являются седые усы и борода. Он бреется наголо, зеленоглаз, нормального телосложения, рост составляет 165 сантиметров. В день пропажи Александр Барило был одет в «камуфляжные» куртку и штаны, на ноги надел черные сланцы. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.