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Девушка пропала

Пропавшую 16-летнюю девушку из Хакасии ищут с полицией в Новосибирске

15 октября 2023, 03:10
Фото: 1MI
Девушка пропала
Пропавшую 16-летнюю девушку Ольгу Касперскую из Хакасии ищут в Новосибирске.

В Черногорске, Хакасия, ищут 16-летнюю девушку по имени Ольга Касперская. Она пропала 13 октября и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Возможно, она находится в Новосибирске. Полиция Хакасии также присоединилась к поиску и волонтёры распространили информацию о ней в соседних регионах.

Ольга — худощавая девушка с темными волосами и ростом 150 см. В момент исчезновения она была одета в чёрную жилетку, чёрную бейсболку, чёрную кофту и бежевые штаны.

Если вы знаете что-либо о её местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700–56–76 или по номеру 112.

Фото: Поиск пропавших детей-Абакан
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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Подростки#Эмилия Губарева
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