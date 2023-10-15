Пропавшую 16-летнюю девушку из Хакасии ищут с полицией в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В Черногорске, Хакасия, ищут 16-летнюю девушку по имени Ольга Касперская. Она пропала 13 октября и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Возможно, она находится в Новосибирске. Полиция Хакасии также присоединилась к поиску и волонтёры распространили информацию о ней в соседних регионах.
Ольга — худощавая девушка с темными волосами и ростом 150 см. В момент исчезновения она была одета в чёрную жилетку, чёрную бейсболку, чёрную кофту и бежевые штаны.
Если вы знаете что-либо о её местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700–56–76 или по номеру 112.