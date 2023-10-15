Пропавшую 16-летнюю девушку из Хакасии ищут с полицией в Новосибирске

В Черногорске, Хакасия, ищут 16-летнюю девушку по имени Ольга Касперская. Она пропала 13 октября и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Возможно, она находится в Новосибирске. Полиция Хакасии также присоединилась к поиску и волонтёры распространили информацию о ней в соседних регионах.