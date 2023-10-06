Загадочное исчезновение в Новосибирске: пенсионер пропал после поездки на автобусе

В Новосибирске ищут 66-летнего Владимира Матюхова. Он пропал в Кировском районе города в среду, 5 октября. По информации от поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирской области», Владимир ехал на автобусе № 29 домой, но не вышел на своей остановке. Быть может, кто-то из других пассажиров видел его около 16:00.