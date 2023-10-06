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Мужчина загадочно исчез

Загадочное исчезновение в Новосибирске: пенсионер пропал после поездки на автобусе

6 октября 2023, 01:27
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина загадочно исчез

В Новосибирске ищут пропавшего пассажира автобуса

66-летнего Владимира Матюхова ищут в Новосибирске: мужчина пропал после поездки на автобусе и может нуждаться в медицинской помощи.

В Новосибирске ищут 66-летнего Владимира Матюхова. Он пропал в Кировском районе города в среду, 5 октября. По информации от поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирской области», Владимир ехал на автобусе № 29 домой, но не вышел на своей остановке. Быть может, кто-то из других пассажиров видел его около 16:00.

У новосибирца рост примерно 165 см, нормальное телосложение. У него голубые глаза и русые волосы, которые уже немного поседели. В момент исчезновения, он был одет в черную куртку, черные трикотажные штаны с белыми полосками по бокам, черную кепку и черные туфли.

Отмечается, что Владимир может нуждаться в медицинской помощи. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просьба позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.

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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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