Загадочное исчезновение в Новосибирске: пенсионер пропал после поездки на автобусе

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
В Новосибирске ищут 66-летнего Владимира Матюхова. Он пропал в Кировском районе города в среду, 5 октября. По информации от поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирской области», Владимир ехал на автобусе № 29 домой, но не вышел на своей остановке. Быть может, кто-то из других пассажиров видел его около 16:00.
У новосибирца рост примерно 165 см, нормальное телосложение. У него голубые глаза и русые волосы, которые уже немного поседели. В момент исчезновения, он был одет в черную куртку, черные трикотажные штаны с белыми полосками по бокам, черную кепку и черные туфли.
Отмечается, что Владимир может нуждаться в медицинской помощи. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просьба позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.