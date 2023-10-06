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Школьницу убили

Найден единственный свидетель убийства пропавшей 13 лет назад новосибирской школьницы

6 октября 2023, 05:13
Фото: ТГ-канал/База
Школьницу убили

Нашелся единственный свидетель убийства пропавшей школьницы под Новосибирском

В деле об убийстве пропавшей много лет назад школьницы под Новосибирском появился тайный свидетель — женщина, которая находилась в автомобиле с офицерами, предположительно, совершившими преступление.

В расследовании дела об убийстве пропавшей школьницы из села Яркуль в Новосибирской области появился тайный свидетель — женщина, которая раньше жила и работала в этом месте. Предполагается, что она была свидетелем совершения преступления.

В 2010 году школьница Наташа Матюхина пропала по пути с дискотеки в селе Яркуль. Через 13 лет следователи задержали трех сотрудников полиции Усть-Таркского района: бывшего заместителя начальника райотдела Максима Кудрявцева, экс-оперативника Евгения Бартоломея и нынешнего начальника участковых и подразделения по делам несовершеннолетних Александра Кунца.

По версии правоохранительных органов, предположительно, пьяный офицер на своей машине сбил школьницу и затем с помощью своих коллег убил ее и скрыл преступление.

Тело Наташи так и не было найдено, а задержанные не признают свою вину. Пока что улики остаются недостаточными, но недавно в деле появился тайный свидетель. Об этом сообщает «КП-Новосибирск», ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

Предположительно, эта женщина была в машине вместе с офицерами, когда они сбили девочку. Согласно словам местным жителям, сибирячка вела разгульный образ жизни, любила выпить и проводила время с полицейскими. Именно поэтому в ту ночь она могла стать свидетельницей преступления, однако сейчас она живет в другом городе.

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