Найден единственный свидетель убийства пропавшей 13 лет назад новосибирской школьницы

Предположительно, эта женщина была в машине вместе с офицерами, когда они сбили девочку. Согласно словам местным жителям, сибирячка вела разгульный образ жизни, любила выпить и проводила время с полицейскими. Именно поэтому в ту ночь она могла стать свидетельницей преступления, однако сейчас она живет в другом городе.