Найден единственный свидетель убийства пропавшей 13 лет назад новосибирской школьницы

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В расследовании дела об убийстве пропавшей школьницы из села Яркуль в Новосибирской области появился тайный свидетель — женщина, которая раньше жила и работала в этом месте. Предполагается, что она была свидетелем совершения преступления.
В 2010 году школьница Наташа Матюхина пропала по пути с дискотеки в селе Яркуль. Через 13 лет следователи задержали трех сотрудников полиции Усть-Таркского района: бывшего заместителя начальника райотдела Максима Кудрявцева, экс-оперативника Евгения Бартоломея и нынешнего начальника участковых и подразделения по делам несовершеннолетних Александра Кунца.
По версии правоохранительных органов, предположительно, пьяный офицер на своей машине сбил школьницу и затем с помощью своих коллег убил ее и скрыл преступление.
Тело Наташи так и не было найдено, а задержанные не признают свою вину. Пока что улики остаются недостаточными, но недавно в деле появился тайный свидетель. Об этом сообщает «КП-Новосибирск», ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.
Предположительно, эта женщина была в машине вместе с офицерами, когда они сбили девочку. Согласно словам местным жителям, сибирячка вела разгульный образ жизни, любила выпить и проводила время с полицейскими. Именно поэтому в ту ночь она могла стать свидетельницей преступления, однако сейчас она живет в другом городе.