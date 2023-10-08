Под Новосибирском завершены поиски пропавшего 12-летнего подростка

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12-летнего мальчика начали искать в СНТ «Яблоневый сад №1», которое находится на станции Мочище в Станционном сельсовете Новосибирского района. С 7 октября его местонахождение было неизвестным.
Этим же днем в 22 часа волонтеры написали в ВК-группе поискового отряда «ЛизаАлерт» о том, что школьник нашелся. Где именно и при каких обстоятельствах его нашли — неизвестно.
Напомним, ранее мы писали о найденном свидетеле убийства пропавшей 13 лет назад новосибирской школьницы.