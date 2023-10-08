atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:00

Published Сегодня, 02:00

Modified Сегодня, 02:02

Updated Сегодня, 02:02

Мальчик жив

Под Новосибирском завершены поиски пропавшего 12-летнего подростка

8 октября 2023, 02:00
Фото: ЛизаАлерт
Мальчик жив
В Новосибирском районе завершены поиски пропавшего 12-летнего подростка, о чем сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

12-летнего мальчика начали искать в СНТ «Яблоневый сад №1», которое находится на станции Мочище в Станционном сельсовете Новосибирского района. С 7 октября его местонахождение было неизвестным.

Этим же днем в 22 часа волонтеры написали в ВК-группе поискового отряда «ЛизаАлерт» о том, что школьник нашелся. Где именно и при каких обстоятельствах его нашли — неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о найденном свидетеле убийства пропавшей 13 лет назад новосибирской школьницы.

Найден единственный свидетель убийства пропавшей 13 лет назад новосибирской школьницы
Узнать подробнее
Читайте также:
Загадочное исчезновение в Новосибирске: пенсионер пропал после поездки на автобусеПод Новосибирском пропал кареглазый мужчина с проседьюИз частного зоопарка под Санкт-Петербургом пропал манул Баюн из Новосибирска
#Пропал#Поиск#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
Подпишитесь
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
6 октября, 10:42
Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
5 октября, 03:49
ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
4 октября, 10:26
Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск
6 октября, 01:37
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
5 октября, 13:36
Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
6 октября, 02:46