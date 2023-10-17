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Мужчина ушел в неизвестном направлении

В Новосибирской области неделю ищут пропавшего 41-летнего мужчину в туфлях

17 октября 2023, 07:20
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина ушел в неизвестном направлении
В Новосибирской области начали поиск мужчины, который бесследно пропал в поселке Двуречье, о чем сообщают в поисковом отряде ЛизаАлерт.

Из ориентировки следует, что пропал Александр Дерябин. Ему 41 год. Он загадочно исчез в Барышевском сельсовете в поселке Двуречье. Его местонахождение неизвестно с 10 октября 2023 года.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 165, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черный свитер, темно-синие джинсы, черные туфли.

Волонтеры отмечают, что на ориентировке представлено фото мужчины 20-летней давности. Они просят сообщить любую информацию по телефону 112.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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