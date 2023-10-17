В Новосибирской области неделю ищут пропавшего 41-летнего мужчину в туфлях

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Из ориентировки следует, что пропал Александр Дерябин. Ему 41 год. Он загадочно исчез в Барышевском сельсовете в поселке Двуречье. Его местонахождение неизвестно с 10 октября 2023 года.
Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 165, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черный свитер, темно-синие джинсы, черные туфли.
Волонтеры отмечают, что на ориентировке представлено фото мужчины 20-летней давности. Они просят сообщить любую информацию по телефону 112.