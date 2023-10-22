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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Сближение небесных тел можно будет наблюдать в юго-восточной части неба

Новосибирцы увидят сближение Луны и Сатурна

22 октября 2023, 03:45
Фото: 1MI
Сближение небесных тел можно будет наблюдать в юго-восточной части неба
Наблюдать астрономическое событие можно будет невооруженным глазом

Во вторник, 24 октября, Луна, освещенная на 74%, встретится с Сатурном в созвездии Водолея. К тому времени, когда Солнце зайдет, они поднимутся максимально высоко в небе. Планета и спутник Земли будут видны на вечернем небе в его юго-восточной части невооруженным глазом, видимое расстояние между ними составит около шести лунных диаметров.

С точки зрения астрологии, соединение этих небесных тел благоволит людям, рожденным под знаком Тельца. Их способности к организации и планированию будут наиболее ценными качествами в этот период.

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#Новосибирск#Астрономическое явление#Небо#Астрономия#Звезды
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