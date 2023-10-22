Новосибирцы увидят сближение Луны и Сатурна

Во вторник, 24 октября, Луна, освещенная на 74%, встретится с Сатурном в созвездии Водолея. К тому времени, когда Солнце зайдет, они поднимутся максимально высоко в небе. Планета и спутник Земли будут видны на вечернем небе в его юго-восточной части невооруженным глазом, видимое расстояние между ними составит около шести лунных диаметров.